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Medya Teşkilat'ın yıldızı Nihat Altınkaya'nın acı günü
Medya

Teşkilat'ın yıldızı Nihat Altınkaya'nın acı günü

TRT1'de ekranlara gelen Teşkilat dizisinde Hulki karakteri ile izleyenlerin karşısına çıkan Nihat Altınkaya'nın babası hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-07-05 18:52:00 -
Teşkilat'ın yıldızı Nihat Altınkaya'nın acı günü

Teşkilat dizisinin oyuncusu Nihat Altınkaya’nın vefat eden babası Yaşar Altınkaya Karabük’te son yolculuğuna uğurlandı.

Birçok dizide rol alan ünlü oyuncu Nihat Altınkaya’nın babası Yaşar Altınkaya, tedavi gördüğü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Baba Altınkaya için Şirinevler Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene Altınkaya’nın yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Altınkaya’nın naaşı Öğlebeli Mezarlığı’nda toprağa verilirken, ünlü oyuncunun oldukça üzgün olduğu görüldü.

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