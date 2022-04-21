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Medya Teşkilat'ın yıldızı Çağlar Ertuğrul'dan flaş karar
Medya

Teşkilat'ın yıldızı Çağlar Ertuğrul'dan flaş karar

Pazar günlerine damga vuran Teşkilat dizisinde Serdar karakterini oynayan Çağlar Ertuğrul, önemli bir karar aldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-04-21 17:48:00 -
Teşkilat'ın yıldızı Çağlar Ertuğrul'dan flaş karar

Sosyal medyada çektiği videolarla adını duyuran oyunculuk başarısını ise Dağ filmiyle kanıtlayan Çağlar Ertuğrul, radikal bir karar aldığını duyurdu. Sağlıklı beslenme ve sporuna dikkat eden Ertuğrul beslenme şeklinde farklılığa gitti.

34 yaşındaki oyuncu Çağlar Ertuğrul, son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve oldukça beğeni toplayan Teşkilat dizisinde yer aldı. Sergilediği aksiyon performanslarıyla sosyal medyada gündem olmayı başaran oyuncu geçtiğimiz gün sağlık sorunu yaşadığını duyurdu.

 

Ciddi bir durumu olmayan ancak tendon zedelenmesinden dolayı fizik tedaviye başladığını hayranlarıyla paylaşan Ertuğrul, yeni bir karar aldı. Beslenme konusunda vegan olma yoluna giren ünlü oyuncu kendine has mizacıyla bunu sosyal medya hesabından paylaştı.

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