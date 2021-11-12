Teşkilat’ın başrolünden olay itiraf: Çok iğrenç bir durum! Dolandırıldım

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde Serdar karakterini oynayan Çağlar Ertuğrul, başarılarıyla dikkati çekiyor.

Yer aldığı Dağ serileri ve Fazilet Hanım'ın Kızları dizisiyle beğenilen oyuncu, Teşkilat sayesinde daha geniş kitlelere ulaşmayı başardı.

Özel hayatını basından uzak yaşamayı tercih eden Ertuğrul, İbrahim Selim'in programına katıldı.

İbrahim Selim ile Bu Gece #87 programına katılan oyuncu, hayatına ve yaşadıklarına dair samimi açıklamalar yaptı.

Dolandırıldığını söyleyerek herkesi şaşırtan Ertuğrul, bahaneleriyle ise gülümsetmeyi başardı.

Dolandırılma hikayesi

İbrahim Selim'in programına konuk olan Çağlar Ertuğrul, hayatına dair önemli açıklamalar yaptı.

İbrahim Selim'in, "Küçük-büyük hiç dolandırıldın mı?" sorusunu cevaplayan Ertuğrul, "Evet dolandırıldım. İtiraf edeyim mi? Ettim artık. Çok iğrenç bir duygu gerçekten. Telefonla arayanlar tarafından dolandırıldım.

Ama bu konuyla ilgili çok bahanem, mazeretim var. Bir gün vaktimiz olduğunda, bu konuyu uzun uzun konuşalım.

Yeni uyanmıştım, telefon geldiğinde. Basiretim bağlandı. Daha bir şey yememiştim. İşin şakası gerçekten insan kendisini aptal, enayi hissediyor.

Çok ciddi bir rakam değildi. Ama bu çok ciddi aslında. İntihara giden durumlar var. Dolandırıldığı için. Bunun önüne geçilir diye umuyorum." dedi.