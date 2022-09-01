Teşkilat'a 3 bomba oyuncu!
Yeni sezonu merakla beklenen TRT1'in reyting rekortmeni dizisi Teşkilat'a 3 yeni isim dahil oldu.
Birsen Altuntaş'ın sitesinde yer alan habere göre, Murat Yıldırım'lı TRT'nin Teşkilat dizisinin kadrosuna yeni oyuncular katıldı.
Murat Yıldırım’ın Ömer rolünü oynayacağı onuşulan Teşkilat dizisinin ekibine 3 yeni oyuncu daha katıldı. Tims&B’nin TRT için çektiği dizide Ömer’in annesini Ebru Nil Aydın oynayacak.
Ebru Nil Aydın son olarak Barış Akarsu Merhaba filminde Barış Akarsu’nun annesini oynamıştı.
Cansu Tuman “Celine” karakteriyle Teşkilat’a katıldı. Tuman Levent Can’ın hayat verdiği diplamatın küçük kızı olarak seyirci karşısına çıkacak.
Son olarak “Bir Zamanlar Çukurova” dizisinde rol alan Ergün Metin “Teşkilat”ın kadrosuna katıldı. Başarılı oyuncu 3. sezonunda da yine soluk soluğa olayların yaşanacağı dizide Bedro rolüne hayat verecek. Ethem Özışık’ın yazdığı dizinin çekimleri Tokat’ta başlamış ve İstanbul’da devam etmişti.