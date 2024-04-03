  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Külliye'deki kritik toplantının ardından enflasyon mesajı!

Bahçeli'den yerel seçim mesajı! 'Cumhur İttifakı'nın gücüne güç ekledi'

Altın zengini unvanına sahip ülke Türkiye'yi seçti! O isim Türkiye kararı diyerek anlattı... Plan ortaya çıktı

Ankara’da yangın paniği! Alevler birçok ilçeden görüldü

CHP’li belediyelere selam çaktı: Gelsin konserler! Melek Mosso paranın kokusunu aldı

Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki çocuk yaralandı: Yine köpek saldırısı... Megakent İstanbul sokak köpeklerinin istilasında

İstanbullular 5 yıl daha otobüs itecek! İmamoğlu'nun mazbatasında Kandil'in de 'emeği' var!

Terör devleti İsrail bildiğini okumaya devam ediyor! BM, İsrail'in yardımları engellemeye devam etiğini açıkladı.

Almanya'dan İsrail'in yeni yasasına tepki: Endişeyle not ettik

Mustafa Kemal heykeli önünde skandal sözler! 'İstersen asalım hocaları, kapatalım İmam hatipleri'
Medya Teşkilat ve Kurtlar Vadisi'nden Marnalı'ya flaş transfer! Mafya dizisiyle geri dönüyor
Medya

Teşkilat ve Kurtlar Vadisi'nden Marnalı'ya flaş transfer! Mafya dizisiyle geri dönüyor

Yeniakit Publisher
2024-04-03 23:19:00 - 2024-04-04 00:03:36
Teşkilat ve Kurtlar Vadisi'nden Marnalı'ya flaş transfer! Mafya dizisiyle geri dönüyor

Teşkilat, Uyanış Büyük Selçuklu, Payitaht Abdülhamid, Mehmed Bir Cihan Fatihi gibi TRT1'in birbirinden kaliteli projelerinde boy gösteren Gürkan Uygun'un yeni adresi belli oldu.

Uzun yıllar boyunca Kurtlar Vadisi dizisinde üstlendiği ‘Memati Baş’ karakteriyle akıllarda yer edinen Gürkan Uygun, çok konuşulacak bir projeyle dönüyor. Çok yakın bir zaman sonra yayın hayatına merhaba diyecek olan Marnalı dizisiyle ekranların tozunu atmaya hazırlanıyor.

Melike İpek Yalovalı ile başrolleri paylaşacak olan Gürkan Uygun, ‘Ali Reşat Marnalı’ karakteriyle sıkı takipçilerini bir kez daha ekran başına kilitleyecek. Yönetmenlik koltuğunda Doğan Ümit Karaca’nın oturacağı ve senaryosunu ise Yusuf Reha Alp’in kaleme alacağı Marnalı dizisi ekran başındakilere unutulmayacak dakikalar yaşatacak.

Fiat Nisan ayında merakla beklenen fiyat listesini yayınladı! Araç fiyatları: 449.900 TL'den sıfır otomobil fırsatı
Fiat Nisan ayında merakla beklenen fiyat listesini yayınladı! Araç fiyatları: 449.900 TL'den sıfır otomobil fırsatı

Otomotiv

Fiat Nisan ayında merakla beklenen fiyat listesini yayınladı! Araç fiyatları: 449.900 TL'den sıfır otomobil fırsatı


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dünyaca ünlü dev şirket, çip üretiminde 7 milyar dolar zarar etti! Teknoloji dünyasına yön veren firma duyurdu
Dünyaca ünlü dev şirket, çip üretiminde 7 milyar dolar zarar etti! Teknoloji dünyasına yön veren firma duyurdu

Dünya

Dünyaca ünlü dev şirket, çip üretiminde 7 milyar dolar zarar etti! Teknoloji dünyasına yön veren firma duyurdu

Bulgaristan’dan Türkiye’ye ilan: Türkiye'den Tıbbi sarf malzemeler talep etti! Alınan karar dikkat çekti
Bulgaristan’dan Türkiye’ye ilan: Türkiye'den Tıbbi sarf malzemeler talep etti! Alınan karar dikkat çekti

Ekonomi

Bulgaristan’dan Türkiye’ye ilan: Türkiye'den Tıbbi sarf malzemeler talep etti! Alınan karar dikkat çekti

Araplar verdikleri rakamla dudak uçuklattı! Dubai’de telefon numarası 27 milyon TL'ye satıldı!
Araplar verdikleri rakamla dudak uçuklattı! Dubai’de telefon numarası 27 milyon TL'ye satıldı!

Aktüel

Araplar verdikleri rakamla dudak uçuklattı! Dubai’de telefon numarası 27 milyon TL'ye satıldı!

Tarihi Gülük Cami'nin hücrelerinde itikafa giriyorlar... Asırlardır her Ramazanda devam eden ibadet
Tarihi Gülük Cami'nin hücrelerinde itikafa giriyorlar... Asırlardır her Ramazanda devam eden ibadet

İSLAM

Tarihi Gülük Cami'nin hücrelerinde itikafa giriyorlar... Asırlardır her Ramazanda devam eden ibadet

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23