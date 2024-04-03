Teşkilat ve Kurtlar Vadisi'nden Marnalı'ya flaş transfer! Mafya dizisiyle geri dönüyor

Uzun yıllar boyunca Kurtlar Vadisi dizisinde üstlendiği ‘Memati Baş’ karakteriyle akıllarda yer edinen Gürkan Uygun, çok konuşulacak bir projeyle dönüyor. Çok yakın bir zaman sonra yayın hayatına merhaba diyecek olan Marnalı dizisiyle ekranların tozunu atmaya hazırlanıyor.

Melike İpek Yalovalı ile başrolleri paylaşacak olan Gürkan Uygun, ‘Ali Reşat Marnalı’ karakteriyle sıkı takipçilerini bir kez daha ekran başına kilitleyecek. Yönetmenlik koltuğunda Doğan Ümit Karaca’nın oturacağı ve senaryosunu ise Yusuf Reha Alp’in kaleme alacağı Marnalı dizisi ekran başındakilere unutulmayacak dakikalar yaşatacak.

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