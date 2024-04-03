Teşkilat ve Kurtlar Vadisi'nden Marnalı'ya flaş transfer! Mafya dizisiyle geri dönüyor
Teşkilat, Uyanış Büyük Selçuklu, Payitaht Abdülhamid, Mehmed Bir Cihan Fatihi gibi TRT1'in birbirinden kaliteli projelerinde boy gösteren Gürkan Uygun'un yeni adresi belli oldu.
Uzun yıllar boyunca Kurtlar Vadisi dizisinde üstlendiği ‘Memati Baş’ karakteriyle akıllarda yer edinen Gürkan Uygun, çok konuşulacak bir projeyle dönüyor. Çok yakın bir zaman sonra yayın hayatına merhaba diyecek olan Marnalı dizisiyle ekranların tozunu atmaya hazırlanıyor.
Melike İpek Yalovalı ile başrolleri paylaşacak olan Gürkan Uygun, ‘Ali Reşat Marnalı’ karakteriyle sıkı takipçilerini bir kez daha ekran başına kilitleyecek. Yönetmenlik koltuğunda Doğan Ümit Karaca’nın oturacağı ve senaryosunu ise Yusuf Reha Alp’in kaleme alacağı Marnalı dizisi ekran başındakilere unutulmayacak dakikalar yaşatacak.
Otomotiv
Fiat Nisan ayında merakla beklenen fiyat listesini yayınladı! Araç fiyatları: 449.900 TL'den sıfır otomobil fırsatı
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Dünya
Dünyaca ünlü dev şirket, çip üretiminde 7 milyar dolar zarar etti! Teknoloji dünyasına yön veren firma duyurdu
Ekonomi
Bulgaristan’dan Türkiye’ye ilan: Türkiye'den Tıbbi sarf malzemeler talep etti! Alınan karar dikkat çekti
Aktüel
Araplar verdikleri rakamla dudak uçuklattı! Dubai’de telefon numarası 27 milyon TL'ye satıldı!