Teşkilat oyuncusundan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz açıklaması: Oktay Kaynarca ile görüştüm

Şimdilerde TRT1 ekranlarında yayınlanan 'Teşkilat' dizisinde rol alan Turgut Tunçalp, önceki akşam Cihangir'de bulunan evinin önünde görüntülendi. Ayaküstü muhabirlerle sohbet eden usta oyuncu, daha önce kadrosunda yer aldığı ve ekrana veda eden 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisi hakkında konuştu.

İlay Atmaca ile 2019 yılında dünyaevine giren oyuncu Turgut Tunçalp, önceki akşam Cihangir'de bulunan evlerinin önünde objektiflere yansıdı.

Flaşların patlamasıyla panik yapan Tunçalp'in eşi İlay Atmaca, hızla oturmuş oldukları apartmana giriş yaptı.

İlay Atmaca ile Turgut Tunçalp, iki yıl önce görkemli bir törenle nikah masasına oturmuştu. O dönem EDHO'da rol alan Tunçalp, setten arkadaşlarıyla horon tepmişti.

Muhabirlerle sohbet eden Tunçalp ise üç gün önce almış olduğu 'En İyi Karekter Oyuncu' ödülünü arabada unuttuğunu ve aklına bile yeni geldiğini söyledi.

Her şeyin iyi gittiğini söyleyen oyuncu, daha önce 'Haşmet Façalı' karakterine hayat verdiği ve geçen sezon kadrosundan ayrıldığı 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisi hakkında konuştu.

"Ben orada öldüm"

45 yaşındaki Tunçalp, "Daha önce oynamış olduğu 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' adlı dizinin biteceğini bilmiyordum. Ben orada öldüm. Yeni bir projede yer alıyorum. Bir bilgim alakam yok" dedi.

Ünlü oyuncu daha önceki açıklamasında Oktay Kaynarca ile görüştüğünü fakat bu konunun gündeme gelmediğini söyledi.

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisi; yayınlandığı kanalla yapım şirketi arasındaki anlaşmazlık nedeniyle son bölümü yayınlanmadan ekranlara veda etti.