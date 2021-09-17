  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ülkede insani kriz derinleşiyor! Acil koduyla çağrı yaptılar

KKTC'den Rum tarafına tepki

Trump'tan röportajı kestiren sözler: ABD hiç olmadığı kadar...

Orhan Kemal Cengiz'in yazısı! İtiraf mı, yoksa bir FETÖ'cünün 'nerede kaldık' riyakarlığı mı?

Elektrikli cihazlar bizi 7/24 gözetliyor! Takipten kaçmak için bunları yapın

Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan'ın verdiği görüntü rahatsız mı etti? Rusya'dan dikkat çeken açıklama!

2 milyarlık İETT ihalesinden sonra bir skandal daha! Kardeşini de uzman olarak işe yerleştirmiş

Tunç Soyer'in rezilliği adım attırdı! Çıplak semazen hokkabazlığına son

Terör ülkesi İsrail rejimi Filistinlilerin iş makinelerini gaspetti

'Aşı olmayanlar giremeyecek' kararına Rusya'dan sert tepki! "Herhangi bir dayatmaya yetkiniz yok"
Medya Teşkilat hayranları şaşkın! O geldi
Medya

Teşkilat hayranları şaşkın! O geldi

Teşkilat'ın 2. Sezon 3. tanıtım videosunda rahatsızlanan Mesut Akusta'nın yerine Halit başkan rolünü oynayacak Turgut Tunçalp'in geldiği görüldü.

Yeniakit Publisher
2021-09-17 09:58:00 - 2021-09-17 09:58:23

TRT1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi 26 eylül pazar akşamı ikinci sezonuna resmen başlıyor. Hayranlarının büyük merakla beklediği dizide, yeni isimler de görülmeye başladı. Dün akşam yeni yayınlanan 3. tanıtım videosunda flaş bir isim görüldü.

Geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılan Teşkilat'ın Mete Başkanı Mesut Akusta, rahatsızlığı nedeniyle bir süre ekranlarda olamayacak. Beklenmeyen bu gelişme sonrası Teşkilat'ta bazı düzenlemeler yapıldı. Mete başkanın yerine yeni bir isim diziye girdi. Ekibin başına Halit başkan karakterini oynayacak olan Turgut Tunçalp geldi. Dizinin 3. tanıtımında Tunçalp ilk kez görüldü. Tanıtm videosundan anlaşıldığını göre, teşkilat ekibi Halit başkanı pek sevmeyecek. Ancak Mesut Akusta rahatsızlığının geçmesinin ardından diziye geri dönecek. O güne kadar Teşkilat'ta neler yaşanacağını hep beraber göreceğiz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay