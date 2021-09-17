Teşkilat hayranları şaşkın! O geldi

TRT1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi 26 eylül pazar akşamı ikinci sezonuna resmen başlıyor. Hayranlarının büyük merakla beklediği dizide, yeni isimler de görülmeye başladı. Dün akşam yeni yayınlanan 3. tanıtım videosunda flaş bir isim görüldü.

Geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılan Teşkilat'ın Mete Başkanı Mesut Akusta, rahatsızlığı nedeniyle bir süre ekranlarda olamayacak. Beklenmeyen bu gelişme sonrası Teşkilat'ta bazı düzenlemeler yapıldı. Mete başkanın yerine yeni bir isim diziye girdi. Ekibin başına Halit başkan karakterini oynayacak olan Turgut Tunçalp geldi. Dizinin 3. tanıtımında Tunçalp ilk kez görüldü. Tanıtm videosundan anlaşıldığını göre, teşkilat ekibi Halit başkanı pek sevmeyecek. Ancak Mesut Akusta rahatsızlığının geçmesinin ardından diziye geri dönecek. O güne kadar Teşkilat'ta neler yaşanacağını hep beraber göreceğiz.