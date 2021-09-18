Teşkilat Halit başkan kimdir?
Teşkilat Halit Başkanı kim oynuyor? TRT 1 ekranlarında yayımlanan Teşkilat dizisinin 2.sezonu için geri sayım başladı. Mete Başkan rolünü oynayan Mesut Akusta'nın sağlık sorunları sebebiyle diziye ne zaman katılacağı bilinmezken kadroya bir isim eklendi. Peki, Halit Başkan karakterini kim oynuyor?
TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden olan Teşkilat, 2.sezonuyla 26 Eylül Pazar akşamı ekranlara gelecek. Mete Başkan rolünü oynayan Mesut Akusta geçtiğimiz ay beyin kanaması geçirdi. Sağlığına kavuşan ancak bir süre dinlenmesi gereken oyuncunun diziye ne zaman katılacağı ise şimdilik bilinmiyor. Bu dönemde dizinin kadrosuna bir isim daha katıldı. Peki, Halit Başkan kimdir?
Teşkilat Halit başkan kimdir?
Halit Başkan karakterini oyuncu Turgut Tunçalp oynayacak. Halit Başkan'ın dizide MİT'in özel ekibinin başına geçeceği belirtildi. Ayrıca yni sezonda dizinin kadrosuna Hakan Boyav, Gürkan Uygun'da katıldı.
Turgut Tunçalp kimdir?
Turgut Tunçalp 12 Mayıs 1976'da Sakarya'da dünyaya geldi. Turgut Tunçalp 2014 yılında Diriliş Ertuğrul dizisinde Selçuklu komutanı 'Afşin Bey' karakterini oynamıştır. 2019-2021 yılları arasında ise Tunçalp, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Haşmet Façalı karakterini oynamıştır.