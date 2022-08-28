Teşkilat dizisinde sürpriz değişiklik!

TRT1'in yeni sezonu heyecanla beklenen dizilerinden Teşkilat ile ilgili önemli değişiklikler yaşandı. Kadrosunda yeniliğe giden Teşkilat'ın seti de, İstanbul'a taşındı. Yeni sezon çekimleri ise Tokat'ta başladı.

Teşkilat dizisi ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Oyuncu kadrosunda değişikliğe giden ekipte şimdi de mekan değişikliğine gidiliyor. TV100'de yer alan habere göre; dizinin çekimleri, İstanbul'a alındı. Yeni sezon çekimleri ise Tokat'ta başladı.

Çağlar Ertuğrul'un ayrıldığı dizinin kadrosuna ise bu sene tam iki oyuncu yerleşti. Üçüncü sezonuna girecek olan projede başrol kadrosundan üçüncü sezonda yer alacak isim Deniz Baysal Yurtçu olacak.

Bu sezonda kadroya dahil olan isimler ise Yunus Emre Yıldırımer, Levent Can, Yunus Narin ve Seren Deniz Yalçın oldular.