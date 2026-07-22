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YKS’de sıfır çeken öğrenci sayısı belli oldu

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

YKS’de sıfır çeken öğrenci sayısı belli oldu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre, bu yıl 67 bin aday hiçbir soruya doğru yanıt veremeyerek sıfır puan aldı.

#1
Foto - YKS’de sıfır çeken öğrenci sayısı belli oldu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. 67 bin aday hiçbir soruyu doğru cevaplamayarak sıfır çekti. Sınavda doğru cevap oranı bazı derslerde geçen seneye göre düştü.

#2
Foto - YKS’de sıfır çeken öğrenci sayısı belli oldu

Temel Yeterlilik Testi (TYT) Türkçe bölümünde 40 soruda geçen yıl 21,2 olan doğru oranı 20,1'e indi. Alan Yeterlilik Testi (AYT) matematikte ise bir soru iptal edildi. Bu nedenle adaylar 39 soru üzerinden değerlendirildi. Doğru cevap ortalaması 7,1 oldu. Bazı derslerde önceki yıla göre artış olsa da soru sayısına göre verilen doğru cevapların miktarı tartışma yarattı.

#3
Foto - YKS’de sıfır çeken öğrenci sayısı belli oldu

GEÇEN SENE 40 BİN SEVİYELERİNDEYDİ Eğitim Uzmanı Muhammet Tosun, NTV'ye yaptığı değerlendirmelerde geçen yıl sıfır çeken aday sayısının 40 bin seviyelerinde olduğunu dile getirip artışa dikkat çekti. "Geçen yıl aslında sıfır çeken aday sayısında artık azalma olacağını düşünerek umutlanmıştık." diye konuşan Tosun, "Çünkü 2024 yılında da sıfır çeken aday sayısı 64 bin seviyesindeydi. Bu seviye 2025'te düşerken tekrar maalesef 67 bine aynı seviyelere gelmiş oldu." dedi.

#4
Foto - YKS’de sıfır çeken öğrenci sayısı belli oldu

İKİ PARAMETRE VAR Merkezi sınavlarda temel iki parametreyi ölçtüklerini dile getiren Tosun, şöyle devam etti: “Bir, okuduğunu anlama; iki ise problem çözme yeteneği. Maalesef öğrencilerimiz okuduğunu anlama konusunda sadece Türkçe ve edebiyat değil diğer derslerde de önemli problemler yaşıyorlar. Bir öğrencinin matematik sorusunu çözebilmesi için de temelde önce soruyu anlaması, hangi yöntemi kullanacağını bilmesi lazım. Yani okuduğunu anlayabilen öğrenci ancak matematik sorusunu okuyup doğru çözümü geliştirebiliyor.”

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