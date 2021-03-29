Teşkilat dizisinde Neo-Nazi ayrıntısı

4. bölümde Serdar, kendini zor duruma sokar ve artık hayatı hiç olmadığı kadar tehlikededir. Hayatının travmasını yaşatan Ceren ile evlilik yolunda da ilk adımı attı.

Son bölümde neler oldu?

Ekibin operasyonu ile planları bozulan Zayed Fadi intikam almak istiyor. Fadi, Serdar’ı da yok edilecekler listesinin başına yerleştiriyor! Serdar’ın Berlin’den çıkıp çıkmadığını öğrenmek için adamlarını seferber ediyor. Serdar ise Fadi ve adamlarını Berlin’i terk ettiğine inandırıyor. Ekip elde ettiği istihbaratla Fadi’nin provokasyonlarını önlemek için harekete geçiyor. Serdar ve ekibin Berlin’i terk etmeyerek tüm planları alt üst etmesi, Ceren’i zor duruma sokuyor. Ceren, artık kendini Fadi’ye yeniden kanıtlamak zorunda.

Fadi’nin adamlarının desteği ile Neo-Nazi grupları Berlin’de gurbetçi Türklere saldırıyor. Ekip bu saldırıların önüne geçmek için tehlikeli bir oyun kuruyor. Serdar farklı bir kimlikle Neo-Nazilerin içine sızıyor. Serdar bu zorlu görevde geçmiş travmalarının etkisinde kalıyor. Gurbetçi Türklere karşı provokasyonlara engel olmaya çalışan ekip, uluslar arası bir krizin içine sürükleniyor.