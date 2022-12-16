Teşkilat dizisinde intikam operasyonu için kollar sıvandı! En bomba sahneler! Acı haber gelecek mi?

TRT 1’de yayınlanan, her hafta milyonları ekran başına kilitleyen ‘Teşkilat’ 18 Aralık Pazar akşamı elli sekizinci bölümüyle ekrana geliyor.

Teşkilat’ın yeni bölümünde neler olacak:

Zehra’nın hainin kim olduğunu hatırlayamaması üzerine ekip, dört koldan çalışmalara başlar. Aralarındaki sırrın vicdani yükünü artık kaldıramayan Sacide, Ömer’in ‘Hasan Atmaca’ sorgulamalarına maruz kalınca pası Efkar’a atar. Bu davranış, Sacide ve Efkar arasında gerilime neden olur. Efkar, kendisini kimin aradığını bulmakta kararlıdır.

Tüm ekip üyeleri, intikam operasyonu için kolları sıvar. Onlarca düşmanın arasına girmesi gereken Ömer ve Zehra, canları pahasına bu operasyonu gerçekleştirmeye kararlıdır. Efkar, geçmişinin peşindeyken, geçmişinin onun ensesinde olduğunu hiç beklemediği bir anda öğrenecektir.

Yönetmenliğini Burak Arlıel’in yaptığı Teşkilat’ın oyuncu kadrosunda;

Murat Yıldırım, Deniz Baysal Yurtcu, Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp, Levent Can, Yunus Emre Yıldırımer, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say, Ergün Metin, Seren Deniz, Yunus Narin, Atılay Uluışık, Cansu Büşra Tuman, Ebru Nil Aydın, Hande Dilan Hancı, Ela Naz Koçak rol alıyor. Dizide en son ayrılık: Birsen Altuntaş haberinde vermişti. Çağlar Ertuğrul 'Teşkilat'tan ayrılık nedenlerini tek tek açıklamıştı.

Çağlar Ertuğrul 'Teşkilat'tan ayrılık nedenleri şöyle;

Ertuğrul, diziden ayrılma nedeninin ilk önce yapım şirketiyle alakalı olduğunu söyledi. Teşkilat'ın yapım şirketi Tims&B ile 2023 yılına kadar anlaşma yaptığını belirtti. Aynı zamanda dizinin yönetmeni Alper Çağlar'la Dağ filminin yenisini çekeceklerini de söyledi.

‘Teşkilat’, yeni bölümüyle Pazar akşamı TRT 1’de...

Teşkilat 58. Bölüm Fragman Linki için TIKLAYINIZ