Teşkilat dizisinde haftaya damga vuracak olay! Başkan vuruluyor
TRT 1’de yayına girdiği günden büyü ilgi gören Teşkilat dizisinde seyircileri büyük sürprizler bekliyor. Dizinin 7. Bölümünde Zayed Fadi Mete Başkan’a suikast kuruyor ve Mete Başkan’ı vuruyor.
TRT 1’de ekranlara gelen ve reyting rekorları kıran Teşkilat dizisi Pazar günü yayınlanacak yeni bölümüyle ekran başındakileri şaşkına çevirecek. Dizide bu hafta ilkler yaşanacak.
7. bölümde neler olacak?
Teşkilat dizisinin yeni bölümünde, karargah içerisinde analistlik görevini yürüten Uzay ilk kez sahaya inerek operasyona katılıyor. Serdar’ın Ceren’e yüzük taktığı yeni bölümde hayranları büyük sürprizler bekliyor. Dizide, Zayed Fadi’nin hedefindeki ismin Başkan olduğu ortaya çıkıyor. Zayed Fadi Mete Başkan'a suikast kuruyor ve Mete Başkan’ı vuruyor. Suikast sonrası Müsteşar Mete Bey’e ne olacağı ise şimdilik bilinmiyor.