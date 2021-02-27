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Medya Teşkilat dizisi gerçek olayları mı anlatıyor?
Medya

Teşkilat dizisi gerçek olayları mı anlatıyor?

Teşkilat’taki konular gerçek mi yaşanmış mı? Türk aile yapısına uygun yapımların yanı sıra tarihi dizilerle de milyonları ekranlara kilitleyen TRT, bu kez Milli İstihbarat Teşkilatı’nın merak edilen yönlerini ekranlara taşıyacak. Sürekli bir hareketin yaşandığı, heyecanın her daim zirvede olacağının kanıtı ise yayımlanan ilk fragmanla anlaşıldı. Diziyi yakından takip edecekler ise olayların gerçek olup olmadığını merak ediyor. Teşkilat dizisi gerçek mi? Teşkilat dizisi gerçekte MİT’te yaşananları mı anlatıyor?

Yeniakit Publisher
2021-02-27 12:34:00 -
Teşkilat dizisi gerçek olayları mı anlatıyor?

TRT 1 ekranlara kaliteli yapımlar getirmeyi bir görev bilinciyle sürdürüyor. Aile yapısının köküne dinamit yerleştiren, mafyalığı kahramanlık hikayesi gibi ekranlara taşıyan yapımlara inat TRT herkesin ilgi ve sevgiyle takip ettiği dizileri milyonlarla buluşturuyor. Diziseverlerin uzun zamandır beklediği gerçek kahramanlık olaylarının anlatıldığı Teşkilat dizisi ilk bölümüyle 7 Mart Pazar akşamı ekrana gelecek. Peki, Teşkilat’ta anlatılan olaylar gerçek mi?

Teşkilat dizisi gerçek olayları mı anlatıyor?

TRT 1 ekranlarında pazar akşamları ekranlara gelecek olan Teşkilat dizisinin fragmanını izleyen herkesin aklına öncelikli olarak ‘Acaba bu dizi gerçek olayları mı anlatıyor?’ sorusu geldi. Teşkilat, MİT’in dünyasının milyonlar tarafından yakından tanınmasını sağlayacak. Dizi için Milli İstihbarat Teşkilatı’nın olağanüstü deneyimleri bir senaryoya aktarıldı. Dizi Ankara’da çekiliyor. Çok uzun zaman sonra Başkent böyle bir prodüksiyona ev sahipliği yapıyor. Türkiye tarihinin gerçek olaylarına ve gerçek kahramanlarını konu alan dizide, bir ölüm-dirim savaşının, bazen bir ateş çemberinin içinde “kötü adamların” kim olduğu da çok konuşulacak ve tartışılacak.

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