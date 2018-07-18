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TESK Genel Başkanı'ndan Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı'na mektup

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kamunun esnafla rekabet etmesinin önüne geçilmesi talebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a göndermek üzere bir mektup kaleme aldı.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 11:44
TESK Genel Başkanı'ndan Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı'na mektup

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, kamu kurumlarının ve yerel yönetimlerin haksız rekabeti karşısında esnaf ve sanatkarların ayakta kalmak için direndiğine dikkati çekti.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Yıldırım'a mektup gönderdiklerini belirten Palandöken, "Ülke genelindeki bütün fırınlarımız dörtte bir kapasite ile çalışıyor. Kamu ve yerel yönetimler halka ucuz, ücretsiz ekmek dağıtmak istiyorlarsa fırıncı esnafından alıp yardım yapsınlar. Kamunun görevi ekmek satmak, misafirhaneleri otel, salonları düğün evi, cezaevlerini ayakkabı ve gömlek imalat hanesi, açık ceza evlerini hayvan ürütme çiftliği, belediye parklarını işletmek midir?" ifadesini kullandı.

Palandöken, 2 milyon esnaf ve sanatkarın kamunun yanlış uygulamalarından zarar gördüğünü savunarak, "Esnaf ve sanatkarın olmadığı yerde yaşam olmaz. Esnaf ülkenin çimentosudur. Çimento olmaz ise bina ayakta duramaz. Bir an önce binanın ayakta durması ve yapının bozulmaması için önlemler alınmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 11:44
  1. TESK
  2. başkan erdoğan
  3. Meclis Başkanı Binali Yıldırım

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