  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi TESK Genel Başkanı Palandöken'den "korsan taşımacılıkla mücadele" çağrısı
Ekonomi

TESK Genel Başkanı Palandöken'den "korsan taşımacılıkla mücadele" çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-09-20 11:21:08 -
TESK Genel Başkanı Palandöken'den "korsan taşımacılıkla mücadele" çağrısı

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, şoför esnafının kazancını düşüren en önemli sorunlardan birinin korsan taşımacılık olduğunu belirterek, bunun önüne geçilmesi için denetimlerin artırılması gerektiğini vurguladı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, izinsiz ve belgesiz yolcu taşımacılığı yapanların, şoför esnafına büyük zarar verdiğine dikkati çekti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla korsan yolcu taşımacılığının artış gösterdiğine işaret eden Palandöken, bu kapsamda denetimlerin artırılmasını gerektiğini aktardı. Palandöken, şunları kaydetti:

"Son dönemde oldukça zor şartlarda ayakta durmaya çalışan esnafımızın ekmeği bölünüyor. Apartman ve sitelerin posta kutularına broşürler dağıtarak müşteri topluyorlar. Taşımacı esnafımız bu haksız rekabete karşı korunmalı."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Macron Türkçe paylaşım yapmıştı... Erdoğan'dan net cevap!
Siyaset

Macron Türkçe paylaşım yapmıştı... Erdoğan'dan net cevap!

Sürekli Türkiye'ye yönelik provokatif eylem ve açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün Türkçe bir paylaşım yaparak "diyal..
Erdoğan canlı bağlantıyla katılıyor! Kuzey Marmara Otoyolu'nun 5. kesimi açıldı
Ekonomi

Erdoğan canlı bağlantıyla katılıyor! Kuzey Marmara Otoyolu'nun 5. kesimi açıldı

İzmit'te Anadolu Otoyolu'ndaki trafik sıkıntısını tamamen ortadan kaldırması planlanan ve bünyesinde birçok ilkleri barındıran Kuzey Marmara..
'Öldüğü' haberi gündeme bomba gibi düştü! Mesut Yılmaz'ın ailesinden açıklama
Siyaset

'Öldüğü' haberi gündeme bomba gibi düştü! Mesut Yılmaz'ın ailesinden açıklama

Dün öldüğüne yönelik haberler gündeme bomba gibi düşen eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz’ın sağlık durumu ile ilgili ailesinden açıklama geld..
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı