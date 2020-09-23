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Ekonomi TESK Genel Başkanı Palandöken'den "kış hazırlığı" önerisi
Ekonomi

TESK Genel Başkanı Palandöken'den "kış hazırlığı" önerisi

Yeniakit Publisher
2020-09-23 10:47:57 -
TESK Genel Başkanı Palandöken'den "kış hazırlığı" önerisi

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kışın yaşanan fiyat dengesizliğini önlemek için kışlık hazırlık yapılması gerektiğini belirterek, "Pandemi gölgesinde geçen bu yıl hazırlık yapmadan kışa girilmemeli." ifadesini kullandı.

Palandöken yazılı açıklamasında, kış aylarında bağışıklığı kuvvetlendirmek için doğal ürünlerle kış hazırlığı yapmanın önemine işaret etti.

Sebze ve meyvelerin bol ve hesaplı olduğu bir dönemde olunduğunu belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Bu yıl sebze ve meyveleri çeşitli yöntemlerle saklayarak kışlık hazırlık yapmak her zamankinden daha gerekli. Mahalle pazarlarında ürünlerin en tazesi ve en hesaplısı satılıyor. Ürünleri kurutarak, dondurarak, konserve haline getirerek reçel, tarhana, turşu gibi birçok şekilde muhafaza etmeliyiz. Domates konserveleri, salçalar, biber, patlıcan, kabak, fasulye, bamya gibi kurutulmuş sebzeler ve barbunya, bezelye, mısır gibi dondurulmuş sebzeler, salamura yaprak, zeytin, peynirler, ev yapımı yufka, erişte, pekmez, turşu, komposto gibi tüm yiyecek ve içecekler saklanarak kışın gönül rahatlığıyla tüketilmeli."

Palandöken, kışı daha sağlıklı ve ekonomik geçirmek için yazdaki bolluk ve bereketin iyi değerlendirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Sebze meyve israfını engellemek ve kışın yaşanan fiyat dengesizliğini önlemek için herkes az çok demeden kış hazırlığını yapmalı. Pandemi gölgesinde geçen bu yıl kışlık hazırlık yapmadan kışa girilmemeli." değerlendirmesinde bulundu.

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