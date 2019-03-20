TESK Genel Başkanı Palandöken: "TESK-KOSGEB işbirliğinin ilk yurt dışı iş gezisi yapıldı"

TESK ve KOSGEB işbirliğiyle hayata geçirilen Yurtdışı Gş Gezisi Desteği’nin ilk gezisinin İtalya’ya yapıldığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bu destekler esnaf ve sanatkâr kadar ülkemiz adına da çok olumlu gelişmelere yol açıyor” dedi.

Yurt dışı iş gezilerinin hem esnaf ve sanatkâra hem de ülkeye olumlu şekilde yansıdığını vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Gaziantep Ayakkabıcılar Odasınca organize edilen yurt dışı iş gezisi ile 14 ayakkabıcı KOBİ bu destek ile İtalya Milano’ya fuar ziyareti yapıldı. İtalyan ayakkabı firmaları ile ikili görüşmeler, İtalyan-Türk Birliği ziyareti gerçekleştirildi. Yurtdışı İş Gezisi Desteği hem esnaf ve sanatkâr için hem de ülkemizin tanıtımı için çok önemli kapılar açıyor. Esnaf ve sanatkâr hem kendi sektöründeki gelişmelerden haberdar oluyor, hem işbirlikleri yaparak kendine fayda sağlamış oluyor hem de bu sayede ülkemizin tanıtımını ve ihracatın artmasını sağlıyor. Tüm esnaf ve sanatkârımızın bu destekten faydalanması gerekiyor. Çünkü esnafın büyümesi, kendini geliştirmesi, yurt dışına açılması demek ekonomimizin de aynı şekilde güçlenmesi demektir” dedi.