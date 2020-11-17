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Aktüel TESK Genel Başkanı Palandöken: "Esnafa acil destek şart"
Aktüel

TESK Genel Başkanı Palandöken: "Esnafa acil destek şart"

Yeniakit Publisher
2020-11-17 21:25:40 -
TESK Genel Başkanı Palandöken: "Esnafa acil destek şart"

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen kısıtlamaların en çok esnafı etkilediğini belirterek, "Yeni alınan kararlardan olumsuz etkilenecek olan esnafımız ekonomik olarak desteklenmelidir. Esnafa acil destek şart." ifadesini kullandı.

Palandöken yaptığı yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından duyurulan Kovid-19 için son alınan tedbirlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sağlık için alınan hiçbir karara karşı olmadıklarını vurgulayan Palandöken, daha önce getirilen kısıtlama tedbirlerinde en büyük sıkıntıyı esnaf ve sanatkarın yaşadığını kaydetti.

Palandöken yeni alınan kararlardan olumsuz etkilenecek olan esnafın ekonomik olarak desteklenmesini talep ederek, "Esnafa acil destek şart. Hiç zaman kaybedilmeden iş yerleri kapanan esnafımıza ve yanlarında çalıştırdıkları personellere nakdi yardım yapılmalı. Kira yardımının yanı sıra elektrik, su, doğalgaz gibi genel giderlerini karşılamak için her ay düzenli olarak belli oranda esnafımıza nakdi yardım yapılmalı. Esnaf ve sanatkarlar kapalı oldukları bu dönemde SGK, Bağ-Kur ve vergi ödemelerinden muaf tutulmalı." ifadelerini kullandı.




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