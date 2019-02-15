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TESK Genel Başkanı Palandöken: “Emekliliği gelmiş esnafa kolaylık sağlanmalı”

Emekliliği gelmiş ancak prim borcu bulunduğu için emekli olamayan esnafa gerekli kolaylığın sağlanmasını isteyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Prim borcundan dolayı emekli olamayan esnaf ve sanatkârımız için SGK ve kamu bankaları arasında yeni bir işbirliği protokolü imzalanmalı.

15 Şubat 2019 Cuma 09:47
TESK Genel Başkanı Palandöken: “Emekliliği gelmiş esnafa kolaylık sağlanmalı”

Emekliliği gelmiş ancak prim borcu bulunduğu için emekli olamayan esnafa gerekli kolaylığın sağlanmasını isteyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Prim borcundan dolayı emekli olamayan esnaf ve sanatkârımız için SGK ve kamu bankaları arasında yeni bir işbirliği protokolü imzalanmalı. Daha fazla kişinin emekli olabilmesi için bağlanacak emekli maaşı karşılığında prim borcunu taksitlendirmek isteyen esnafımıza yeni bir hak tanınmalı. Ancak yeni yapılandırma ile esnafa kredi imkânı verilirken sicil engeli olmamalı. Zaten krediler ödenirken esnafın emekli aylığından kesinti yapılacağı için bankanın herhangi bir riski yok. Bu yüzden bankalar sicili bahane etmeden gerekli kolaylığı sağlamalı” dedi.


Emekli olmak için prim borcunu taksitlendirmek isteyen tüm esnaf ve sanatkârlara imkan tanınması gerektiğini kaydeden Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Daha önce Ziraat Bankası ve SGK arasında imzalanan ve esnafın prim borcunu emekli maaşı ile ödemesini sağlayan yeni bir protokol yapılarak borçundan dolaylı emekli olamayan esnafımıza yeni bir imkan sağlanmalı. Geçmiş yıllarda emekli olmak isteyen esnafımızın bir kısmı bu protokol ile bankadan aldığı krediler sayesinde birikmiş prim borcunu ödeyip emekli oldu. Ancak emeklilik bekleyen çok sayıda esnafımız çeşitli nedenlerle bu yapılandırmadan faydalanamadı. Emekli olmak isteyen esnafımız borcunu yapılandırmak için yeni bir protokol bekliyor. Bu protokol binlerce esnafımıza emeklilik yolu açacağı gibi bankalar açısından da bir risk taşımıyor. Çünkü protokol gereği emekli olan esnafın aylığından belli oranlarda kesinti yapılarak kredi geri ödenmektedir” diye konuştu.



“Yeni yapılandırmada sicil engeli olmasın”


Bazı vatandaşların sicil engelinden dolayı SGK ve Ziraat Bankası arasında daha önce imzalanan protokolden faydalanamadığını dile getiren Palandöken, “Yeni yapılacak işbirliği protokolü ile esnafımız arasında ayrım yapılmadan, siciline bakılmaksızın tüm esnafımıza prim borcunu ödeyerek emekli olmaları için kredi imkanı verilmeli. Bir önceki protokol imzalanırken mağduriyetlerin ortadan kalkması için taksitlendirme yaparken esnafın siciline bakılmayacağı belirtilmişti. Ancak banka, sicili bozuk olanlara kredi vermedi. Yeni yapılandırmada emekli olacak olan esnafımıza sicil engeli olmamalı” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 09:47
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