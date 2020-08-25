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Ekonomi TESK Genel Başkanı Palandöken: "Balıkçılıkta altın kural, bilinçli avlanma"
Ekonomi

TESK Genel Başkanı Palandöken: "Balıkçılıkta altın kural, bilinçli avlanma"

Yeniakit Publisher
2020-08-25 10:28:50 -
TESK Genel Başkanı Palandöken: "Balıkçılıkta altın kural, bilinçli avlanma"

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 1 Eylül itibarıyla denizlerde avlanma yasağının kalkacağını belirterek, "En önemli konu bilinçli avlanma, balıkçılıkta bu altın kural unutulmamalıdır." ifadesini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, balıkçı esnafının yeni sezondan ümitli olduğuna işaret etti.

Binlerce balıkçı esnafının son hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğunun altını çizen Palandöken, şunları kaydetti:

"1 Eylül itibarıyla denizlerde avlanma yasağı kalkacak ve ağlarını, teknelerini tamir eden, malzemelerini yenileyen balıkçılar yeni sezona başlayacak. Bereketli bir sezon olması için balıkçı esnafımız da elinden geleni yapacaktır. Fakat en önemli konu bilinçli avlanma, balıkçılıkla bu altın kural unutulmamalıdır."

Palandöken, balık tüketiminin artırılması gerektiğini belirterek, "Tüketimin artması için vatandaşlarımızın talebi artırmasının yanı sıra balıkçı esnafımızın da desteklenerek balıkları en bol ve kaliteli şekilde tezgaha getirmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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