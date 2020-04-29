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Ekonomi

TESK bazı iş yerleri için öncelik istedi

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Kovid-19 salgını nedeniyle kapalı iş yerlerinden öncelikle açılabilecek olanların listesini Cumhurbaşkanlığına ilettik." dedi.

2020-04-29 11:09:00 -
TESK bazı iş yerleri için öncelik istedi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri nedeniyle kapalı iş yerlerinden öncelikle açılabilecek olanların listesinin Cumhurbaşkanlığına iletildiğini bildirdi.

Palandöken yazılı açıklamasında, Kovid-19'un yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak için alınan tedbirlerden muhtelif sektörlerde faaliyet gösteren çok sayıda esnaf ve sanatkarın doğrudan veya dolaylı olarak etkilendiğini belirtti.

İş yerini öncelikle açabilecek esnaf ve sanatkarların listesinin Cumhurbaşkanlığına iletildiğini aktaran Palandöken, "Gerekli tedbir ve önlemleri alarak iş yerini birinci fazda açabilecek lokanta, restoran, berber, kuaför, kıraathane, kasap gibi esnaf ve sanatkarlarımıza ait meslekleri belirledik ve taleplerimizi ileterek esnaf ve sanatkarlarımızın iş yerlerinin açılmasını istedik." değerlendirmesinde bulundu.

 

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