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TESK Başkanı Palandöken’den köye dönüş projelerine ilişkin açıklama

Köy nüfusunu ve tarımda üretimi artırmak için köye dönüş projelerinin artırılması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ’’Tarımsal üretim miktarları, 2018’de bir önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 5.

14 Şubat 2019 Perşembe 11:47
TESK Başkanı Palandöken’den köye dönüş projelerine ilişkin açıklama

Köy nüfusunu ve tarımda üretimi artırmak için köye dönüş projelerinin artırılması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ’’Tarımsal üretim miktarları, 2018’de bir önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 5.8, sebzelerde ise yüzde 2.6 azaldı’’ dedi.


Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, köy nüfusunu ve tarımda üretimi artırmak için köye dönüş projelerinin artırılması gerektiğini belirtti. Palandöken, ’’Son 10 yılda köy nüfusu yüzde 71.4, tarım alanları yüzde 5, ekili alanlar ise yüzde 6 azaldı. Tarımda üretimi ve verimliliği artırmak için köy nüfuslarını artırmak, dolayısıyla köye dönüş projelerini çeşitlendirmek gerekiyor’’ ifadelerini kullandı.


Tarım alanlarının tamamının kullanılarak tarımsal üretimin artırılması gerektiğine dikkat çeken Palandöken, ’’Tarımda kendi kendimize yettiğimiz, tarım ve hayvancılıkta şaşalı günlerimizi yaşadığımız dönemlere dönmeliyiz. Artan nüfusla birlikte köyden kente göçler her geçen yıl artıyor. Öyle ki son 10 yılda köy nüfusu yüzde 71,4 azaldı. Artık çok az insan köyde kalıcı olarak kalmayı düşünüyor. Tarımsal üretim miktarları, 2018’de bir önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 5.8, sebzelerde ise yüzde 2.6 azaldı. Son 10 yılda ise tarım alanları 23.5 milyon hektara gerileyerek yüzde 5 azalırken, ekili alanlar da yüzde 15.4 milyon hektara gerileyerek yüzde 6 azaldı. Bu gidişatı durdurmak için köye dönüş projeleri çeşitlendirilerek geliştirilmeli. Mevcut projelere daha cazip maddeler konularak bu teşvikler daha çok kişiye ulaşabilmeli. Çünkü tarım yoksa üretim de yoktur ve kırsal alanlarda çiftçi, üretici kalmazsa dışa bağımlı hale geliriz’’ dedi.



’’Yiyeceğimizi üreten çiftçinin refahı artırılırsa bu zincirleme olarak sofralarımıza kadar yansır’’


Üreticinin korunmasının tarımda en önemli nokta olduğunu vurgulayan Palandöken, ’’Tarım alanlarının azalmasında artan nüfusla birlikte inşaatların da artması, iklimsel faktörler, verimli alanlarda sanayileşme, miras yoluyla bölünme gibi birçok faktör var. Dünya üzerinde de Hindistan, Çin gibi birçok ülkede de tarımsal alanlarda azalma yaşanıyor. Fakat bizim ülkemiz karasal alan oranı çok yüksek bir ülke. Dört mevsimin yaşanması, tarımda verimli topraklarımızın olması gibi şanslarımızı iyi değerlendirmeliyiz. Bunun da en önemli noktası üreticiyi korumak. Yiyeceğimizi üreten çiftçinin refahı artırılırsa bu zincirleme olarak sofralarımıza kadar yansır. Bu sebeple köye dönüş projelerinin yanında tarım destekler de artırılarak güncellenmeli’’ açıklamasında bulundu.



’’Vergi mükellefi olmamak için küçük alanlarda yapılan tarımdan büyük alanlardaki profesyonel tarıma geçebilmek için vergisel teşvik de gerekli’’


Palandöken, tarımsal üretimin destekleme alımları, gübre desteği, düşük faizli krediler gibi yollarla desteklendiğinin altını çizerek, ’’Vergi mükellefi olmamak için küçük alanlarda yapılan tarımdan büyük alanlardaki profesyonel tarıma geçebilmek için vergisel teşvik de gerekli. Birleşerek büyüyen tarımsal arazilerin gelir vergisi kapsamına girmemesi için Gelir Vergisi Kanunu’nda değişiklik yapılmalı ve büyük tarımsal araziler vergisel yönden de desteklenmeli. Bu sayede hem kooperatifçilik hem de küçük aile işletmelerinin büyümesi desteklenecektir’’ dedi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 11:47
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