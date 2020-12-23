TESK Başkanı Palandöken, yapılandırmada revizyon ve süre uzatımı talep etti

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, vergi ve prim borçlarının yapılandırılmasında revizyon ve süre uzatımı istedi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, vergi ve prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin başvuruların bitmesine 1 hafta gibi kısa bir süre kaldığını belirtti.

Bugüne kadarki süreçte 3 milyonu aşkın kişinin borcunu yapılandırmak üzere başvuruda bulunduğu aktaran Palandöken, "Zamanın daralması ve yeni iş yeri kapamaları sebebiyle yapılandırma TBMM'de yeniden revize edilerek süre uzatılmalı. Salgında yaşanan kapanmalar nedeniyle esnaf ve sanatkarlarımız zamanında başvuru yapamadı. Esnaf ve sanatkarımıza bir şans daha verilerek yapılandırma hem revize edilmeli hem de süre uzatılmalı." ifadelerini kullandı.

Esnafın, yapılandırılan borçlar için asgari 6 ay ödemesiz bir dönem beklediğini belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Yapılandırma süresi de 36 ay yerine 60 aya bölünürse esnaf için daha ödenebilir bir hal alır. Bu nedenle, yapılandırma kanunu Mecliste tekrar görüşülmeli ve ödeme süresi revize edilmeli. Böyle olursa esnafın üzerindeki yük gerçekten azalmış olacaktır."