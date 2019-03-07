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TESK Başkanı Palandöken: “Kadınlarımız yönetimde daha fazla yer almalı”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Kadınlarımız ticari hayatta var oldukları kadar yönetim kademelerinde de söz sahibi olmalılar.

07 Mart 2019 Perşembe 10:24
TESK Başkanı Palandöken: “Kadınlarımız yönetimde daha fazla yer almalı”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Kadınlarımız ticari hayatta var oldukları kadar yönetim kademelerinde de söz sahibi olmalılar. Ülkemizdeki her alandaki yönetim kadrolarında daha fazla kadın yer almalı” dedi.


Toplumun her alanında kadınların daha fazla söz sahibi olması gerektiğini söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Güçlü bir ülke olabilmemiz için kadınlarımız ekonomide, politikada, sanatta, sporda, edebiyatta ve toplumun her alanında daha fazla söz sahibi olmalı. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de söylediği gibi; ‘Milletimiz güçlü bir millet olmaya azmetmiştir. Bunun gereklerinden biri de kadınlarımızın her konuda yükselmelerini sağlamaktır.’ Biz de TESK olarak kadınların iş yaşamında ve dolayısıyla sosyal alanda daha aktif rol almalarını her zaman destekliyoruz. Konfederasyonumuza bağlı kadın esnaf ve sanatkar sayısı son 5 yılda yüzde 35 artarak 289 bin 967’ye ulaştı. Kendi işinin patronu olan kadın esnafımızın sayısının artması teşkilatımız adına büyük önem arz etmektedir. Kadınlarımızın ekonomiye olan katkısının her geçen gün daha da artması için başta devletimiz olmak üzere STK’lar, üniversiteler ve iş dünyası ortaklaşa hareket etmeli. Kadınlarımızı iş dünyasına kazandırmak için yapılan çalışmalar artırılmalı” diye konuştu.


Kadınların girişimcilikte olduğu kadar yönetimde de aktif olmaları gerektiğine işaret eden Palandöken, “Türkiye genelinde toplam esnaf ve sanatkar içinde kadın esnaf ve sanatkarımız en çok Uşak, Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Muğla’da yer alıyor. Kadınlarımızın en çok girişimcilik gösterdiği mesleklerin başında ise bakkallık, lokantacılık, kuaförlük, pazarcılık ve konfeksiyonculuk geliyor. Teşkilatımız bünyesindeki oda, birlik ve federasyonlarda yönetim, denetim, başkanlık ve disiplin kurullarında görev alan toplam bin 65 kadın yöneticimiz var. Kadınlarımız ticari hayatta var oldukları kadar yönetim kademelerinde de söz sahibi olmalılar. Ülkemizdeki her alandaki yönetim kadrolarında daha fazla kadın yer almalı. Kadınların çalışma hayatının her kademesinde var olmalarını ve işlerinde olduğu gibi yöneticilik kademelerinde de büyük başarılara imza atmalarını diliyorum” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 10:24
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