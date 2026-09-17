Kızını özel okuldan alıp İmam Hatip'e yazdırdı bakın neler oldu!

Kızını özel okuldan alarak İmam Hatip okuluna kaydettiren bir babanın, okulun ilk günü çıkışında kızıyla yaptığı sohbet sosyal medyada gündem oldu. Kızının okuldan oldukça mutlu çıktığını anlatan baba, kızının öğle arasında bir arkadaşının yanına gelerek “Hazal, hadi öğle namazımızı kılalım” dediğini söylediğini aktardı.

Baba, kızının yaşadığı bu anları duygulanarak paylaşırken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Kızını özel okuldan alarak İmam Hatip okuluna kaydettiren bir babanın, kızının ilk okul gününün ardından yaşadıklarını anlattığı samimi ifadeler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Kızının okul çıkışındaki mutluluğunu ve sıfırdan başladığı okul ortamındaki ilk gün anısını aktaran babanın sözleri, çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.

"HAZAL HADİ ÖĞLE NAMAZIMIZI KILALIM"

Kızının yeni okulundaki ilk gün heyecanını ve yaşadığı anlamlı diyaloğu paylaşan baba, kızının okuldan son derece mutlu bir şekilde ayrıldığını belirtti.

Okulda geçen gününü sorduğunda kızının anlatıklarını duygu dolu ifadelerle aktaran baba, bir sınıf arkadaşının yaklaşımını şu sözlerle dile getirdi:

"Kızım çok mutlu bir şekilde okuldan çıktı. 'Okulda neler oldu?' dedim, anlattı anlattı… Bir arkadaşı öğle arasında yanına gelip 'Hazal hadi öğle namazımızı kılalım' demiş."

Babanın anlattığı diyalog, sosyal medyada beğeni toplayan paylaşımlar arasında yer aldı.