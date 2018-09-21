Tesisin temeli atıldı! Çöpten elektrik üretilecek

Bingöl Belediyesinin "Çöpten Elektrik Enerjisi Üretimi Projesi" kapsamında kurulacak entegre tesisin temeli atıldı.

Bingöl Belediyesi Yerel Yönetimler Çevre Hizmetleri Birliği Başkanlığınca yürütülen proje kapsamında katı atık düzenli depolama sahasında entegre tesis, saha işletmesi, ön ayrıştırma, çöpten enerji üretimi ve fermantasyon tesisi kurulması için yapılan ihalenin ardından katı atık depolama alanında tesisin kurulması için çalışmalara başlandı.

Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Bingöl-Muş karayolunda çöp arıtma tesisinin bulunduğu bölgede düzenlenen, fermantasyon yöntemiyle elektrik enerjisi üretilecek entegre tesisin temel atma töreninde, projenin 35 milyon lira bütçeyle hayata geçirileceğini söyledi.

"140 TON ÇÖPTEN ELEKTRİK ÜRETİLECEK"

Tesisin kasım ayına kadar tamamlanacağını ve enerji üretimine başlanacağını belirten Barakazi, projenin belediyeye ve çevreye ciddi katkı sağlayacağını ifade etti.

Barakazi, şöyle devam etti:

"Yıl içinde yüklenici firma tarafından çöp altı gaz alma sistemi, drenaj kanalları, kül stok alanı gibi birçok çalışma tamamlandı. Projemizin ikinci aşaması olarak bugün entegre tesislerimizin temelini attık. Bir taraftan tesisin yapımı devam edecek, diğer yandan da elektrik üretimi için diğer hazırlıklar tamamlanacak. Projenin tamamlanmasıyla katı atık depolama tesisinde günlük depolanan 140 ton çöp elektrik enerjisine dönüştürülecek. Şu anda sadece Bingöl'ün değil, çevre il ve ilçelerin de çöpleri burada toplanıyor. Hedefimiz daha fazla çöp toplayarak daha fazla enerji üretmek. Entegre tesisimizin tamamlanmasıyla Bakanlık nezdinde lisans işlemlerinin ardından üretime başlayacağız."

DUALAR EŞLİĞİNDE TEMEL ATILDI

İlk etapta 1 megavat enerji üretilerek, bölgeden geçen elektrik hattına aktarılacağını anlatan Barakazi, çevre dostu yatırımla bir taraftan doğayı korurken diğer taraftan da belediyenin gelir kalemlerine bir yenisi ekleyeceklerini söyledi.

Barakazi'nin konuşmasının ardından dualar eşliğinde tesisin temeli atıldı.

Törene, Bingöl Valisi Ali Mantı, Solhan Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl, Arakonak Belde Belediye Başkanı Mustafa Döner, İl Emniyet Müdürü Metin Akay, İl Jandarma Komutanı Albay Mevlüt Dirim ile kurum müdürleri katıldı.