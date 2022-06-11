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Medya Teşhircilikte tam hız! Rezillikte zirve yaptılar...
Medya

Teşhircilikte tam hız! Rezillikte zirve yaptılar...

Modacı Gülşah Saraçoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sosyal medyada teşhirciliğin korkunç boyutlara ulaştığını gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-11 01:43:00 -
Teşhircilikte tam hız! Rezillikte zirve yaptılar...

 Yeniakit.com.tr 

Şarkıcısından, modacısına toplum önündeki kadınların teşhircilikte birbiri ile yarışması tepkileri de beraberinde getiriyor.

Korkunç boyutlara ulaştı!

Gülşah Saraçoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı gayr-i ahlaki fotoğrafı ile sosyal medyada teşhirciliğin korkunç boyutlara ulaştığını gözler önüne serdi.

Instagram hesabından "Yanlış kabloyu kesmişim gibi bir gün..." notu ile yarı çıplak fotoğrafını sergileyerek kendini teşhir eden Saraçoğlu'na tepki yağdı.

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