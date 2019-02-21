0553 313 94 23

Tesettürlü diye üniversiteden attılar

Almanya’nın en prestijli üniversiteleri arasında bulunan Kiel Üniversitesi tesettür yasağı ile gündeme geldi. Peçe kullanan bir Müslüman kız öğrencinin Üniversite içerisine girmesini yasakladı.

21 Şubat 2019 Perşembe 14:57
Tesettürlü diye üniversiteden attılar

Almanya'da eğitim hayatını sürdüren ve çok sayıda yabancı öğrencisi bulunan Kiel Üniversitesi, ırkçı ve İslamafobik bir karar alarak üniversite kampüsü içinde Müslüman kız öğrencilerin tesettür takmasını yasakladı.

O öğrenciler arasında bir peçeli Müslüman kız da bulunuyor. Kiel Üniversitesi yönetimi ismini açıklanmasını istemeyen öğrencinin eğitim hakkını tamamen elinden aldı. Müslüman kız öğrenci şimdi Uluslararası Mahkemeler ile hak arama mücadelesine hazırlanıyor.

Almanya'da dini olarak ayrımcılığa uğrayan insanları destekleyen bir dernek ise Müslüman kız öğrenciye maddi olarak destek verecek.

Müslüman kız öğrenci Alman basınına skandal yasağı "abartılı, sembolik ve tartışmasız temelsiz" olarak yorumluyor. Öğrenci tesettürü “her şeyden önce beni Tanrı'ya daha da yaklaştıran bir ibadet hizmeti” olarak giydiğini ifade ediyor.

Yasak ayrıca Schleswig-Holstein'ın ayrımcılıkla mücadele bürosu için de öncelikli bir durum oldu. Alman Basın Ajansı Ombudsman üyesi, "Üniversitenin yasakları ile ilgili" çalışma yapıyoruz ifadeleri kullanıyor.

Kaynak: DPA

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 14:57
  1. kiel üniversitesi
  2. üniversite tesettür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dakka’daki yangın söndü ama yüreklerdeki ateş sönmedi
    1. Dakka’daki yangın söndü ama..
    2. Temizlik sırası onlara geliyor!..
    3. Ogün Temizkanoğlu’ndan Ali Koç’a:..
    4. "İran Cumhurbaşkanı Ruhani MI6'dan..
    5. Mersin Barosu’ndan kadın cinayetlerine..
    6. "Esed'in cezaevinde çocukların..
    7. Adaylığı çekilen CHP’li Suat Nezir’den..
    8. Samsunspor seri peşinde
    9. Taşköprü’de “Sıfır Atık” bilgilendirme..
    10. Türk üslerinde ‘’kırmızı alarm’’ ilan..
    11. Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı
    12. Tarihçi Kemal Karpat vefat etti
    13. "İş Koçumla İşe Hazırım" projesi
    14. Marasalı’dan Şeker Fabrikası sözü
    15. Medipol Başakşehir'de Bursaspor maçı..
    16. Samsung Galaxy M20, Hepsiburada’da ön..
    17. GEKA, 2019 yılı mali destek..
    18. Genç Kızılay Aydın’da anlamlı..
    19. Türk şirket, Kuzey Afrika ve Asya’dan..
    20. Geçmişe sahip çıkan geleceği planlayan..
    21. Erdoğan'dan Kemal Karpat için taziye..
    22. Otomobille sürüye çarptı, 17 koyun..
    23. Finansal Hizmetler Güven Endeksi..
    24. ÇYDD 30 yaşında
    25. Rejim, İdlib ve Hama'da 38 sivili..
    26. AK Parti'li Aydın Ahi'nin şehit..
    27. Defineciler kazdıkları çukurda..
    28. Yüzlerce gemiye sis engeli
    29. "Tuzhurmatu, konumuyla bir uyum örneği..
    30. Cezayir'de düşen savaş uçağında 2..
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler