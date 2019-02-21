Tesettürlü diye üniversiteden attılar

Almanya'da eğitim hayatını sürdüren ve çok sayıda yabancı öğrencisi bulunan Kiel Üniversitesi, ırkçı ve İslamafobik bir karar alarak üniversite kampüsü içinde Müslüman kız öğrencilerin tesettür takmasını yasakladı.

O öğrenciler arasında bir peçeli Müslüman kız da bulunuyor. Kiel Üniversitesi yönetimi ismini açıklanmasını istemeyen öğrencinin eğitim hakkını tamamen elinden aldı. Müslüman kız öğrenci şimdi Uluslararası Mahkemeler ile hak arama mücadelesine hazırlanıyor.

Almanya'da dini olarak ayrımcılığa uğrayan insanları destekleyen bir dernek ise Müslüman kız öğrenciye maddi olarak destek verecek.

Müslüman kız öğrenci Alman basınına skandal yasağı "abartılı, sembolik ve tartışmasız temelsiz" olarak yorumluyor. Öğrenci tesettürü “her şeyden önce beni Tanrı'ya daha da yaklaştıran bir ibadet hizmeti” olarak giydiğini ifade ediyor.

Yasak ayrıca Schleswig-Holstein'ın ayrımcılıkla mücadele bürosu için de öncelikli bir durum oldu. Alman Basın Ajansı Ombudsman üyesi, "Üniversitenin yasakları ile ilgili" çalışma yapıyoruz ifadeleri kullanıyor.

Kaynak: DPA