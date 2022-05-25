Teşekkür belgesi almak için kaç puan gerekir? Teşekkür kaç puanla alınır not ortalaması kaç olmalı?

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan son açıklamada ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet adresi üzerinden ulaşabilecekler. Öğrenciler bunun yanında "takdir ve teşekkür" belgeleri kaç notla alınacağını sorgulamaya başladı. Zira okullar 17 Haziran’da sona erecek. Peki teşekkür belgesi kaç notla alınır? teşekkür belgesi almak için not ortalaması kaç olmalı? İlkokul, ortaokul, lise teşekkür takdir belgesi nasıl alınır hesaplama nasıl yapılır?

İlkokul, ortaokul ve liselerde Teşekkür belgesi almak için öğrencilerin en az 70.00 not ortalamasını yapmaları gerekmektedir. 70 ve 84.99 arasında başarı ortalamasına sahip öğrenciler o dönem Teşekkür belgesi almaya hak kazanırlar. 85.00 ve üzeri başarıyı yakalayan öğrenciler ise dönemlerini Takdir belgesiyle kapatır.

74 ortalama ile teşekkür alınır mı?

2020 takdir belgesi nasıl alınır ile ilgili görsel sonucu

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi, b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi, c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

50 nin altında not alınca teşekkür alınır mı?

İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının bütün sınıflarında puan ortalaması Türkçe dersinden 55.00, diğer derslerin her birinden 45.00 puandan aşağı olmamak şartı ile tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00-84.99 olanlar "Teşekkür belgesi alabilir.

Derslerin ağırlıklı ortalaması ;

70,00-84,99 arasında olan öğrenciler teşekkür belgesi,

85,00 ve daha yukarı olan öğrenciler takdir belgesi,

Lisede en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirilir.

Bu durumda ortalaması tutması durumunda karnede 2 olursa takdir alınır, karnede 1 varsa teşekkür alınmaz.

Matematik dersi 2 olan Takdir Belgesi alabilir mi?

Takdir ve teşekkür almak için Türkçe ve Matematik derslerinin ortalaması en az 3 olmalıdır. Karne not ortalaması 75 üzeri ise Teşekkür belgesi alabilir. Aynı şekilde karne notu ortalaması 85 üzeri ise de takdir belgesi alabilecek.