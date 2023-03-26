Tesadüfen önünde seyreden aracın kaza anını görüntüledi!
Bursa'da otomobili ile seyrettiği esnada çalan müzik eşliğinde yolu çeken kişi, tesadüfen önünde yaşanan kazayı da kaydetti.
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bir sürücü, Duaçınarı Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde yaşanan bir trafik kazasını cep telefonu kamerasıyla tesadüfen kaydetti.
Otomobili ile seyrettiği sırada yolu görüntüleyen bir sürücü, önde seyreden bir aracın, yol kenarında park halindeki diğer otomobile çarpma anını da kaydetti.
Kaza sonrası çevredekiler sürücülerin yardımına koşarken, kazada iki kişinin hafif yaralandığı öğrenildi.