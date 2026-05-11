Tesadüfen kaydedildiler! Marmara’da yunus sürprizi

Tekirdağ açıklarında motor turunu görüntülemek için havalanan dron, Marmara Denizi’nde güzel bir karşılaşmayı kayda aldı.

“Her zaman mümkün olmuyor”

Süleymanpaşa ilçesinde hafta sonunda Kakava ve Hıdırellez Şenliği düzenlendi. Şenlik kapsamında, denizde motor turu etkinliğini dronla görüntüleyen Erkan Kalcı, Marmara Denizi'nin Uçmakdere açıklarında bir yunus sürüsünü fark etti. Yunusları havadan dronla kaydeden Külcü, "'Tesadüfen böyle bir görüntü yakaladım. Bu kadar kalabalık şekilde yunus balığı görmek her zaman mümkün olmuyor. Çok güzel bir andı" dedi.