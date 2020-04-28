Tes-İş Başkanı Akma'dan 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve İş Güvenliği Günü mesajı:

ANKARA (AA) - Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (Tes-İş) Genel Başkanı Ersin Akma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen yaşamın devamını sağlayan ve yaşamsal ihtiyaçları karşılayan işçilere minnettarlığın sadece bugün değil, salgın sonrasında da gösterilmesi gerektiğini bildirdi.

Akma, Uluslararası Çalışma Örgütü-ILO tarafından ilan edilen 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve İş Güvenliği Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Tüm sendikaların 2003'ten itibaren her yıl 28 Nisan'da iş kazaları veya meslek hastalıkları nedeniyle hayatını kaybeden ya da yaralanan işçileri andıklarını bildiren Akma, "Bugün bizim açımızdan uluslararası anma ve yas günüdür." ifadelerini kullandı.

Akma, bugüne kadar önlenebilir iş kazaları nedeniyle pek çok işçinin hayatını kaybettiğini, sakat kaldığını ya da iş göremez hale geldiğini, sendikalar olarak ölümlü iş kazalarını ve yaralanmaları sıfıra indirmek için çalışırken bu yıl bambaşka bir durumla karşı karşıya kaldıklarını vurguladı.

Kovid-19 salgınının sadece sağlık değil, ekonomik, sosyal ve psikolojik açıdan da çalışanları etkilediğine işaret eden Akma, şunları kaydetti:

"Başta sağlık çalışanları olmak üzere, bizim örgütlü olduğumuz enerji, su ve gaz gibi daha pek çok kilit sektör işçisi insanların yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamak için iş yerlerinde çalışmaya devam etmek zorunda kalmıştır. Biz Tes-İş olarak, üyelerimizin başta sağlık ve güvenliğini, iş ve gelirlerini korumak, mümkün olan üyelerimizin evde kalarak evden çalışmaya devam etmelerini sağlamak için hükümet ve işverenlerle yoğun mesai yaptık. Salgın ile tüm insanlar, yaşamın sadece emekçilerin gayretleri ile sürdürebilir olduğunu anlamaya başladı. Bizim üyelerimiz çok tehlikeli olarak sınıflandırılan bir iş kolunda çalışıyor. Bugüne kadar iş kazalarında çok sayıda arkadaşımızı kaybettik. Sakat kalan iş göremez hale gelen arkadaşlarımız oldu."

Akma, "Salgına rağmen yaşamın devamını sağlayan, bizleri ve ailelerimizi doyuran, sağlığımızı koruyan, enerji su ve gaz gibi daha nice yaşamsal ihtiyaçlarımızı karşılayan cesur işçilere minnettarlığımızı sadece bugün değil salgın sonrasında da göstermeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Akma, 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve İş Güvenliği Günü'nün bu yılki temasının "İş yerinde salgını durdurun" ve "İşçi sağlığı ve güvenliği hayat kurtarabilir" olduğunu aktardı.







