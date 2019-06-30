Terzi yamağı homo Barbarrso Şansal'dan Gezi'cilere yalakalık

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Homo olduğunu kamuoyuyla paylaşan terzi yamağı küfürbaz Barbaros Şansal, FETÖ sevici T24'teki köşesinde 'Gezi savunuculuğuna' soyunarak, "Silivri bir kez daha tarihe tanıklık ediyor hem de zalimce." ifadelerini kullandı.

"1970’li yıllarda yazlığımız vardı Kumburgaz’da. Hiç aklıma gelmezdi zulüm, cürüm ve bir gün üzgün gönlüm olabileceği Silivri yüzünden o yıllarda." diyen Şansal, "Vekilinden, direnişçisine, Berkin Elvan’ın ailesinden yabancı delegelere yüzlerce insan da oradaydı benimle." ifadelerini kullandı.

Şansal, Gezi teröristlerinin yargılanma sürecini 'zalimce' diyerek betimlerken şu ifadeleri kullandı:

"Cayır cayır yanan asfaltın üstünde gencecik asker mahkumların yakınlarının gözleri adalet arayan bakışları ile de kucaklaştım. Silivri bir kez daha tarihe tanıklık ediyordu zalimce. Uzun uzun yazmaya gerek yok bence. Bir gün belki Silivri de Sultanahmet Cezaevi gibi başka amaçla kullanılacaktır elbette. Ama bu kez lütfen otel olmasın, ibretlik bir teşhirle dünyanın gözü önünde sorgulansın. Çünkü Silivri'nin önü bir sıcak bir soğuk, bakalım ne zaman özgürlük ve hukuk kokacak ılık ılık ve oluk oluk