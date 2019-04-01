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Terzi; ’’Ligi iyi yerde bitirmek istiyoruz’’

Zonguldak Kömürspor’un teknik direktörü Cahit Terzi, deplasman oynayacakları Kahramanmaraşspor maçı ve kendi evinde konuk edecekleri Sivas Belediyespor maçına değil.

01 Nisan 2019 Pazartesi 17:20
Terzi; ’’Ligi iyi yerde bitirmek istiyoruz’’

Zonguldak Kömürspor’un teknik direktörü Cahit Terzi, deplasman oynayacakları Kahramanmaraşspor maçı ve kendi evinde konuk edecekleri Sivas Belediyespor maçına değil.


Zonguldak Kömürspor’un teknik patronu Cahit Terzi, ligin iyi yerde bitirmek söyleyerek, içerde ki maçları mutlaka kazanmaları gerektiklerini ifade etti. Zonguldak Kömürspor’un teknik direktörü Cahit Terzi, ligi iyi yerde bitmek istediklerini söyleyerek, ’’Bu hafta iki maçımız var. Hem Çarşamba hem de Pazar günü. İlk olarak Kahramanmaraşspor ile deplasmanda, sonrasında ise Sivas Belediyespor ile içeride oynayacağız. Ligi iyi bir yerde bitirmemiz için mutlaka iyi bir sonuçla dönmemiz gerekiyor. İçerideki maçları da yenmemiz lazım. Biz şu an rehavet içerisinde değiliz. Eksiklerimizde olsa elimizden geleni yapıp oradan puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyoruz. İyi bir mücadele sergileyip, iyi bir sonuçla dönmeyi düşünüyoruz" dedi.


’’Gençler Kömürspor’un kurtuluşu’’


Gençlerin Kömürspor’un kurtuluşu olduğunu ifade eden Terzi, ’’Tezcan, Kaan, Onur, Akif, Cömert olsun biz zaten oynatıyorduk. Gençlere gereken önemi veriyoruz. Bunların yanında İsmail’de var ve Ege’de gelecek. Bu çocukları oynatacağız. Seneye bu çocukları hazırlayacağız. Zonguldakspor’un kurtuluşu bu. Bağlı oyuncuları kaldırabilecek bir ekonomik gücü yok. O nedenle gençleri hazırlayıp, takıma faydalı olmaları için uğraşacağız’’diye konuştu.


’’Menemen şampiyonlukta en önemli aday’’


Zonguldak Kömürspor’un teknik direktörü Cahit Terzi, Menemenin şampiyonluğun en önemli adayı olduğunu ifade ederek,’’Menemen Belediyespor şampiyonluk için 2-3 adım öne çıktı. Ama fikstüre bakınca her an her şeyin değişebileceği bir lig. Tuzla’da bu işin içerisinde. Fatih Karagümrük’te bir nebze diyebiliriz. Bu gurupta her şey olabilir. Çarşamba günü karşılaşacağımız ekip Kahramanmaraşspor hem Menemen Belediyespor’u hem de Tuzlaspor’u yendi. Üst üste galip gelebiliyor. Önümüzde henüz 6 maç var’’dedi.

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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 17:20
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