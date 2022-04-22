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Gündem Tersanede patlama: Yaralılar var
Gündem

Tersanede patlama: Yaralılar var

Yalova'nın Altınova ilçesindeki bir tersanede meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı. Patlama ile ilgili tahkikat sürüyor

Yeniakit Publisher
2022-04-22 15:37:00 -
Tersanede patlama: Yaralılar var

Alınan bilgiye göre, Altınova'da faaliyet gösteren bir tersanede bulunan bir tankta gaz ve oksijen sıkışması sonucu patlama meydana geldi.

Patlamada yaralanan 3 tersane işçisi olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralanan 2 işçide ağır yanıklar oluşurken diğer işçinin ise hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri patlama sonrası tersanede kontroller gerçekleştirdi.

Patlama ile ilgili tahkikat sürüyor

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