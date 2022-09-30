  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Ters yöne girdiği anda otobüsle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
Yerel

Ters yöne girdiği anda otobüsle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kavşaktan ters yöne girmeye çalışan otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştıktan sonra hastaneye kaldırılan otomobilin sürücüsü tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-09-30 09:55:00 -
Ters yöne girdiği anda otobüsle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kavşaktan ters yöne girmeye çalışan otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştıktan sonra hastaneye kaldırılan otomobilin sürücüsü tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Merkez ilçede bulunan Değirmenaltı Mahallesi'ndeki kavşakta meydana gelen kazada, H.K. (71) idaresindeki 59 DL 700 plakalı otomobil, Değirmenaltı kavşağında ters yöne girmeye çalışırken T.Ö.'nün hakimiyetindeki 59 EV 012 plakalı otobüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü araçta sıkışarak ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Otomobilde sıkışan sürücü H.K. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen H.K. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23