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Ters yönden gelen cip kazaya neden oldu

Sarıyer’de ters yönden geldiği iddia edilen cipe çarpmamak için park halindeki araca çarpan otomobil, ağaca vurarak durabildi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 22:28
Ters yönden gelen cip kazaya neden oldu

Sarıyer’de ters yönden geldiği iddia edilen cipe çarpmamak için park halindeki araca çarpan otomobil, ağaca vurarak durabildi. Kazada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.


Kaza, saat 21.00 sıralarında Sarıyer İlçesi Maslak Atatürk Oto Sanayi önünde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşaktan Sarıyer istikametine seyir halinde olan Selim D. idaresindeki 34 BZD 605 plakalı otomobil önünde ters yönden gelen 34 CUN 40 plakalı cipe çarpmamak için park halinde olan Betül U. idaresindeki 34 KD 4720 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki ağaçlık alana savrulan otomobilin ön kısmında hasar meydana geldi.


Kazanın olduğunu gören vatandaşlar durumu hemen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler sürücüleri bulundukları yerden çıkarmak için müdahale etti. Araç içinden çıkarılan sürücüler çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan iki sürücünün durumlarının iyi olduğun öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 22:28
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