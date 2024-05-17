  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Milli Muharip Uçak KAAN ile ilgili açıklama! Uçuran pilot: Bizim için bir uçak değil, silah

Rusya Devlet Başkanı Putin'den 'Rusya ve Çin sonsuza kadar kardeştir' vurgusu

CHP teröristlere kalkan oldu! Özgür Özel'den şehitlerimizin kemiklerini sızlatacak söylem

Kahramanmaraş'ı ayağa kaldıracak dev enerji hamlesi! Tamı tamına 20 milyon dolar...

Bunlar neyin kafasıyla konuşuyor?

Cesur ülke Güney Afrika'dan İsrail'i kudurtacak bir hamle daha!

Mesut Hakkı Caşın, Milli Muharip Uçak Kaan'da kullanılan boyanın sırrını açıkladı! Herkes şaşırdı kaldı

Enerjide anlaşma sağlandı! Türkiye ile komşu ülke arasında imzalar atıldı

İtalya tarafından teklif edildi: AB bayrağı kamu kurumlarından kaldırılsın!

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme
Yerel Ters yönde giden otomobil ile ticari taksi çarpışarak cayır cayır yandı
Yerel

Ters yönde giden otomobil ile ticari taksi çarpışarak cayır cayır yandı

Yeniakit Publisher
2024-05-17 07:14:00 -

Sancaktepe'de trafikte ters yönde ilerleyen otomobil ile karşı yönden gelen ticari taksi kafa kafaya çarpıştı. İki aracın da alev alev yanarak kullanılamaz hale geldiği kazada 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 04.15 sularında Şile Yolu Paşaköy Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre trafikte ters yönde ilerleyen 16 AKY 328 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 34 TBK 91 plakalı ticari taksi ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu taksideki 2 yolcu yararlanırken araçlar bir anda alev almaya başladı. Yangının kısa sürede büyümesi ile iki araç da alev topuna döndü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

 Kaza nedeniyle yolda trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Çekici yardımıyla araçlar yoldan kaldırılırken polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Akdeniz'de korkunç durum! Çanakkale Boğazı'na dayandı!
Akdeniz'de korkunç durum! Çanakkale Boğazı'na dayandı!

Gündem

Akdeniz'de korkunç durum! Çanakkale Boğazı'na dayandı!


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Jose Mourinho Fenerbahçe'ye gelirse Okan Buruk yandı: Ben artık dalga geçmek istiyorum: işte bunu beklemiyordu!
Jose Mourinho Fenerbahçe'ye gelirse Okan Buruk yandı: Ben artık dalga geçmek istiyorum: işte bunu beklemiyordu!

Spor

Jose Mourinho Fenerbahçe'ye gelirse Okan Buruk yandı: Ben artık dalga geçmek istiyorum: işte bunu beklemiyordu!

O inceleme başlatıldı! Yapanlar yandı! Mehmet Şimşek 50 ili sıcak takibe aldı
O inceleme başlatıldı! Yapanlar yandı! Mehmet Şimşek 50 ili sıcak takibe aldı

Ekonomi

O inceleme başlatıldı! Yapanlar yandı! Mehmet Şimşek 50 ili sıcak takibe aldı

Büyükçekmece’de kaza yapan araç cayır cayır yandı: 3 yaralı
Büyükçekmece’de kaza yapan araç cayır cayır yandı: 3 yaralı

Yerel

Büyükçekmece’de kaza yapan araç cayır cayır yandı: 3 yaralı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23