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Yerel Ters şeritten gitmenin böylesi! Görenler şaştı kaldı
Yerel

Ters şeritten gitmenin böylesi! Görenler şaştı kaldı

Bursa'da ters şeritten ilerleyen sürücülerin yaptıklarına hiç kimse anlam veremezken o anlar kameralara yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-10-27 11:35:00 - 2022-10-27 11:43:50

İlk görüntü merkez Nilüfer ilçesi Karaman Mahallesi Kültür Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cip sürücüsü ters şeride girdi. Daha sonra hiçbir şey olmamış gibi gelerek karşısından gelen otomobile selektör yaparak yol istedi.

O garip anlar ise araç içi kameraya yansıdı.

Diğer bir görüntü ise merkez Nilüfer ilçesinde kayda alındı. Bir otomobil sürücüsü ters şeritten gelerek kırmızı ışıklarda bekledi. Yanından geçen arabalara bile umursamayan otomobil sürücüsünün bu anları ise trafikteki başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.

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