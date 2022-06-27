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Spor Ters köşe yaptı! İşte Berke'nin yeni takımı
Spor

Ters köşe yaptı! İşte Berke'nin yeni takımı

Atletico Madrid'e gideceği iddia edilen Fenerbahçe'nin eski kalecisi Berke Özer Anderlecht'e imza atıyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-27 07:56:00 -
Ters köşe yaptı! İşte Berke'nin yeni takımı

Fenerbahçe ile sözleşme yenilmeyen Berke Özer'in yeni adresi netleşiyor. 22 yaşındaki kalecinin Anderlecht ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

Aksam.com.tr'nin haberine göre, Fenerbahçe'de top koşturduğu dönem adı Atletico Madrid gibi Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılan 22 yaşındaki kaleci Belçika'ya geri dönmeye hazırlanıyor. Anderlecht, sarı-lacivertlilerle sözleşmesi sona eren Berke Özer ile prensip anlaşmasına vardı. Anderlecht'in resmî açıklamayı önümüzdeki günlerde yapılacağı ifade edildi.

Berke Özer bu sezon sarı-lacivertlilerin kalesinde başta Galatasaray derbisi olmak üzere, çok kritik mücadelelerde forma şansı bulmuştu. Sarı-lacivertliler ile 19 maça çıkan 22 yaşındaki file bekçisi, bu karşılaşmaların 5'inde kalesini gole kapatırken, 20 gole de engel olamadı.

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