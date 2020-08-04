Ters istikamette giden otomobil dehşet saçtı! Ölü ve yaralılar var
Antalya'da ters istikametten giden otomobilin neden olduğu trafik kazasında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde ters istikametten giden otomobilin 2 araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Koçantı köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferhat Çakır idaresindeki 07 RE 961 plakalı otomobil, Korkuteli’nden Fethiye yolunda ters istikamette giderken, karşı yönden gelen Cemil Duran yönetimindeki 20 U 4932 plakalı otomobil ve Orhan Çetin idaresindeki 07 GGD 49 plakalı otomobile çarptı.
Olay yerinde yaşamını yitirdi
Kazada sürücü Ferhat Çakır olay yerinde yaşamını yitirirken, Cemil Duran ve yolcu Saadet Çetin yaralandı.
Yaralılar Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırılırken, olay yerinde yaşamını yitiren Ferhat Çakır'ın cenazesi, otopsi için Korkuteli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.