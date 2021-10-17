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Yerel Ters dönen otomobilde sıkıştılar
Yerel

Ters dönen otomobilde sıkıştılar

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, yoldan çıkan otomobilde sıkışan çifti itfaiye ekipleri kurtardı.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 00:03:00 -
Ters dönen otomobilde sıkıştılar

Kaza, saat 20.30 sıralarında Aydın-İzmir karayolu üzerindeki bir AVM'nin deposu önünde meydana geldi. Germencik istikametinden İncirliova istikametinde seyir halinde olan İlhami Dündar (58) idaresindeki 09 HD 231 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak 50 metre sürüklendi ve önce zeytin ağacına ardından da AVM'nin deposunun tel örgülerine çarparak ters döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri ters dönen otomobilde sıkışan sürücü İlhami Dündar ve yan koltuktaki eşi Hacer Dündarı (55) sıkıştıkları yerden yaralı olarak çıkardı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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