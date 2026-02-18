Terörün kökünü kazıyacak tarihi vesika: Milli Kardeşlik Komisyonu’nda son imza

Bölücü terörü tarihin çöplüğüne gömecek stratejik rapor tamamlandı. 11 partiden 51 milletvekilinin katılımıyla hazırlanan 7 bölümlük tarihi metin, bugün Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında oylanacak. Şimdi sıra, ‘Terörsüz Türkiye’nin yeni anayasal zeminini inşa etmekte!

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş süreçte önemli bir toplantıya daha başkanlık yapacak. Hazırlanan raporu önce okuyacak, sonra komisyonun oylamasına sunacak. Mutabakatla çıkması beklenen metin olası yasal düzenlemelere dayanak oluşturması amacıyla Meclis Genel Kurulu'na sunulacak. Edinilen bilgiye göre rapor 7 temel bölüm ve 60 sayfadan oluşuyor.

Meclis Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu; akademisyenlerden sivil toplum kuruluşu temsilcilerine, hukukçulardan kanaat önderlerine toplumun her kesiminden görüş aldı.

Meclis'te temsil edilen 11 siyasi partiden 51 milletvekilinin katıldığı toplantılarda 137 kişi ve kurum dinlendi. Toplantılar boyunca 88 saat çalışıldı, 4 bin 199 sayfa tutanak tutuldu.