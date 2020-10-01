Terörün finansmanına büyük darbe

Diyarbakır genelinde 1 Ocak'tan bu yana gerçekleştirilen operasyonlarda ise 42 ton 684 kilogram esrar ve 97 milyon 250 bin kök Hint keneviri yakalanarak terörün finansman kaynağına da büyük darbe indirildi.



2 ton 236 kilo esrar piyasaya sürülemedi



Zaman zaman Emniyet Müdürlüğü tarafından da destek verilen, narko-terör operasyonlarında ele geçirilen 97 milyon 250 bin kök Hint kenevirinin imha edilmesi neticesinde 2 ton 236 kilogram toz esrarın piyasaya sürülmesine engel olundu. Ele geçirilen uyuşturucu, Lice İlçe Jandarma Komutanlığında basına gösterildi.