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Gündem Terörün finansmanına büyük darbe
Gündem

Terörün finansmanına büyük darbe

Diyarbakır'da ‘Yıldırım-7 Narko-Terörizmle Mücadele Operasyonu’ kapsamında dün, 4 ton 57 kilogram esrar ve 236 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 11:52:00 -
Terörün finansmanına büyük darbe

Diyarbakır genelinde 1 Ocak'tan bu yana gerçekleştirilen operasyonlarda ise 42 ton 684 kilogram esrar ve 97 milyon 250 bin kök Hint keneviri yakalanarak terörün finansman kaynağına da büyük darbe indirildi.

2 ton 236 kilo esrar piyasaya sürülemedi

Zaman zaman Emniyet Müdürlüğü tarafından da destek verilen, narko-terör operasyonlarında ele geçirilen 97 milyon 250 bin kök Hint kenevirinin imha edilmesi neticesinde 2 ton 236 kilogram toz esrarın piyasaya sürülmesine engel olundu. Ele geçirilen uyuşturucu, Lice İlçe Jandarma Komutanlığında basına gösterildi.

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