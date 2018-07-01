0553 313 94 23

'Terörü temizledik, Afrin'i Afrinlilere bırakıyoruz'

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Afrin'de hayatın normale döndüğünü ancak Türkiye'nin Afrin'de kalışının bir süre daha devam edeceğini belirterek, "Terörü temizledik ve Afrinlilere Afrin'i bırakıyoruz." ifadelerini kullandı.

01 Temmuz 2018 Pazar 20:30
'Terörü temizledik, Afrin'i Afrinlilere bırakıyoruz'

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Dışişleri Bakanlığı, Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) ve Genelkurmay Başkanlığı iş birliğinde düzenlenen, yabancı gazetecilerin Afrin'i ziyaret ettiği program sırasında TRT Haber canlı yayınına katıldı.

Afrin'e 16 ülkeden 32 basın kuruluşu temsilcisinin getirildiğini söyleyen Aksoy, bu sabah yaklaşık 50 gazeteci ile Öncüpınar Sınır Kapısı'nda bir araya geldiklerini belirtti.

HAYAT NORMALE DÖNDÜ

Türkiye aleyhine Afrin konusunda bir algı operasyonu yapıldığına dikkati çeken Aksoy, "Bugün siz de buradasınız, görüyorsunuz. Hayat normale döndü. Kadınlar çocuklarıyla alışveriş yapıyor. Gayet canlı bir hayat görüyoruz. Burada yıkık dökük bir Afrin ile karşılaşmadık." diye konuştu.

Yerel sahiplenmenin çok önemli olduğunu belirten Aksoy, şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz bundan bir süre önce Afrinliler, kendi belediye meclisini kurdu. Bunun içinde Kürtler, Türkmenler, Araplar var. Yavaş yavaş onlara devredilmeye başlanıyor güvenlik yapıları, askeri yapıları. Tabii bir süre sürecek Türkiye'nin burada kalışı. Öyle haftalardan bahsetmek doğru değil, o konuda bir düzeltme yapmak isterim. Fakat dediğim gibi güvenlik kuvvetlerinin eğitimi ve donatımına ilişkin çalışmalar son sürat devam ediyor."

140 BİNDEN FAZLA AFRİNLİ GERİ DÖNDÜ

Aksoy, 140 binden fazla Afrinlinin Afrin'e geri döndüğüne ve kendi evlerine yerleşmeye başladığına işaret ederek bunun durumun normalleşmeye başladığının en büyük kanıtı olduğunu söyledi.

Afrin'de çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Aksoy, "Tüm gücümüzle burayı ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Dışişleri Bakanlığı olarak yabancı gazetecileri buraya getirmemizin amacı da gerçek durumu görmeleri. Dışarıdan bakarak belirli bir kanaate sahip olmak kolay. Fakat Türkiye'nin burada neler yaptığını kendi gözleriyle görmelerini istedik. Terörü temizledik ve Afrinlilere Afrin'i bırakıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

 

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 20:30
  1. Afrin

YORUM YAZ

  • İYİ PARTİLİ İYİ PARTİLİ 1 sa önce
    Afrinliler kimler? Orada yaşayan Araplar ,Kürtler ve ÖSO cular. Afrini kime bırakıyoruz? Orada TÜRK var mı?
  • Mesut SarpMesut Sarp1 sa önce
    Bu an önce Münbic Afrine gönderin artık Suriyelileri, her türlü pisligi artık kendi ülkelerinde yapsinlar millet artık bıktı !
  • Siz uyuyunySiz uyuyuny3 sa önce
    Secimi kazandik afrini terkeden pyd ye tekrar afrini teslim ediyoruz secim icin odunc vermislerdi diyor akp resmen
  • HsnHsn1 sa önce
    yönetim de türkmen arap ve kürt eşit dağılmalı yarın kimin kime kul köle olup türkiye yi arkadan vurmayacağı garanti değil çünkü onca yatırım ve iyi niyete rağmen hdpkknın güneydoğuda aldığı oy belli
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Çocuklarda meslek seçerken dikkat edilmesi gerekenler
  1. Çocuklarda meslek seçerken dikkat..
  2. Piknik sepeti için tarifler
  3. Suriyelilerin eczacılara saldırdığı idd
  4. Terör sevici Mahsun'un filmini..
  5. Almanya'da istifa depremi!
  6. Kınanın bilinmeyen faydaları nelerdir?
  7. Çocuklara her gün sorulması gereken..
  8. İsrail'den Gazze sınırına hava saldırısı
  9. Fakıbaba erken seçim için tarih verdi
  10. FETÖ'nün kilit ismiydi... Cezaevinde..
  11. FETÖ'nün 'altın çocuğu' cezaevinde ölü..
  12. Terör devleti rahat durmuyor! 12..
  13. Bir kayıp çocuk vakası daha!
  14. B3 vitamininin faydaları nelerdir?
  15. Amerika'da polis şiddeti: Dünya bunu..
  16. Bolu’da fuhuş operasyonu: 6 kişi..
  17. İspanya'da bir dönem kapandı!
  18. Katil İsrail askerleri 12 yaşındaki..
  19. Brokoli kürü nasıl yapılır?
  20. Kırşehir'de trafik kazası: 2 kişi yaralı
Perinçek’ten ezber bozan 15 Temmuz açıklaması
Perinçek’ten ezber bozan 15 Temmuz açıklaması
Şehid Şeyh Said’i rahmetle anıyoruz
Şehid Şeyh Said’i rahmetle anıyoruz
Minik Eylül'ün ölümünde korkunç detaylar!
Minik Eylül'ün ölümünde korkunç detaylar!
İdam teklifi TBMM’ye geliyor
İdam teklifi TBMM’ye geliyor
İYİ Parti'de kırmızı alarm! Düğmeye basıldı!
İYİ Parti'de kırmızı alarm! Düğmeye basıldı!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Biri Recep, biri Tayyip, biri Erdoğan'dı! Şimdi de...
Biri Recep, biri Tayyip, biri Erdoğan'dı! Şimdi de...
Alaattin Çakıcı'ya 'süresiz rapor kıyağı! 'Ölüm riski var'
Alaattin Çakıcı'ya 'süresiz rapor kıyağı! 'Ölüm riski var'