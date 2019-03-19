Terörü öven bir Ekşi Sözlük yazarı daha tutuklandı Denizli’de Yeni Zelanda'daki terör saldırısını övdüğü iddiasıyla gözaltına alınan ekşi sözlük yazarı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Yeni Zelanda saldırısına ilişkin sosyal medyada ve internet ortamında nefret ifadeleri kullanan, paylaşımlar yapan kişilere ilişkin operasyonlar devam ediyor. Tutuklanarak cezaevine gönderildi Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye, geçtiğimiz hafta cuma namazı sırasında düzenlenen ve 50 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı övdüğü iddiasıyla "no ceiling" rumuzunu kullanan Ekşi Sözlük yazarı hakkında inceleme başlattı. Şahsın E.A. (24) olduğunu belirleyen ekipler, ardından bir eve düzenledikleri operasyonda E.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 Ekşi Sözlük yazarı daha tutuklanmıştı Antalya'da, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını övdüğü iddiasıyla gözaltına alınan bir Ekşi Sözlük yazarı da Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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