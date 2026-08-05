  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Erdoğan yıllardır uyarıyor! O tehlikeyi hala bitiremedi Batı’da, dans, vals, gitar ve sanatı kullanmışlardı! Doğu’da çiğ köfteli misyoner kampı CHP'li Avcılar Belediyesi'nde ihale skandalı: 4 ilde dev operasyon! 13 şüpheli gözaltına alındı Başkent’te kulisleri sallayan iddia: Ankara’da 3 belediye daha AK Parti’ye geçiyor! Yılmaz Özdil'den Özgür Özel'e veryansın: "Kılıçdaroğlu'nun bütün günahlarının altında kendi imzası var" "Kaybedilen seçimlerin bir numaralı yardımcısıydı" YP, FETÖ elebaşının vasiyetiymiş Hırsızların algı ekibine operasyon: İletişim Başkanlığı paralı trolleri bir bir susturuyor 2026 LGS yerleştirme sonuçları açıklandı! Şüpheli yakalandı: Trump'a yeni suikast girişimi mi? İzmir'deki yolsuzluk soruşturması genişliyor! Veli Ağbaba'nın ağabeyi gözaltına alındı
Gündem Terörsüz Türkiye’de tarihi gün: Çerçeve yasaya ilk imza TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan
Gündem

Terörsüz Türkiye’de tarihi gün: Çerçeve yasaya ilk imza TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Terörsüz Türkiye’de tarihi gün: Çerçeve yasaya ilk imza TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan

Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi 360 milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Yasaya ilk imzayı atan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş “İnanıyoruz ki bu adım; siyasi ve fikri iklimin değişmesiyle, Cumhuriyetimizin ikinci asrında ülkemizin önüne yeni imkânlar ve fırsatlar sunacak, demokrasimizin güçlenmesini, milletimizin refahının artmasını, güven ve kardeşliğin pekişmesini sağlayarak yeni bir dönemin kapısını aralayacaktır” dedi.

Yasaya ilk imzayı attıktan sonra sosyal medya hesabından paylaşım yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, mesajında şu ifadeleri kullandı: Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’muzun hazırladığı rapor doğrultusunda şekillenen Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığımıza sunulmuştur. Gazi Meclisimizin çatısı altında yürütülen çalışmalar, devlet aklı ile millet irfanını aynı amaçta buluşturan eşsiz bir demokrasi örneği olmuştur. Farklı siyasi anlayışları, böylesine önemli bir ortak paydada buluşturan bu çalışma, “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda ülkemizin iç kalesini tahkim edecek, millî birlik ve kardeşliğimizi daha da güçlendirecek önemli bir merhaledir."

"İnanıyoruz ki bu adım; siyasi ve fikri iklimin değişmesiyle, Cumhuriyetimizin ikinci asrında ülkemizin önüne yeni imkânlar ve fırsatlar sunacak, demokrasimizin güçlenmesini, milletimizin refahının artmasını, güven ve kardeşliğin pekişmesini sağlayarak yeni bir dönemin kapısını aralayacaktır. Bu sürece katkı sunan siyasi partilerimize, görüş ve önerileriyle çalışmalara değer katan sivil toplum temsilcilerimize ve süreci sağduyuyla takip eden basın emekçilerimize teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü ise sabrıyla, ferasetiyle ve desteğiyle ülkemizin ortak geleceğine sahip çıkan aziz milletimiz hak etmektedir. Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi’nin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Devletimize zarar gelmesin de

Anayasanın Türk vatandaşlığı ,resmi dil, merkzei yönetim maddelerini dokunmayın.Çünkü pkk yani demlilerin istediği Anayadan Türklükle alaklı maddeleri çıkar iyerel dilde eğitim ve özerk yönetim yani yerel yönetimlerin yetkilerinin artırımı..Bunlar kırmızı çizgi..

Tug

Fetö cülere af gelmesin de
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23