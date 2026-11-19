AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Aydoğan Ahıakın, Nevşehir'de düzenlenen "Türkiye Sohbetleri-Terörsüz Türkiye'ye Geçiş Süreci" programında sürecin hukuki boyutunu değerlendirirken, kanunda 15 yılın altında hapis cezasını gerektiren suçlar için 5 yıllık, 15 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlar açısından ise 10 yıllık erteleme süresi öngörüldüğünü belirtti. Ahıakın'a göre söz konusu düzenleme af değil, erteleme müessesesi.

"Af durumunda ceza tüm sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkıyor. Böyle bir durum yok. Bir af yok, bir pazarlık süreci olmadı, bir al-ver süreci olmadı" ifadelerini kullandı.

Ahıakın, terör örgütünün kendisini tek taraflı feshetmesiyle birlikte Mecliste yürütülen komisyon çalışmalarının önem kazandığını kaydetti. Çerçeve yasanın 467 oyla kabul edilmesinin geniş siyasi mutabakatı ortaya koyduğunu belirten Ahıakın, bunun toplumsal mutabakat açısından da önemli bir yansıma olduğunu ifade etti.

Oğan: Süreç yalnızca Türkiye'yi değil bölgedeki vekil güçleri de kapsıyor

Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Oğan, Terörsüz Türkiye sürecinin güvenlik kurumları ve Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere ilgili kurumların dahil olduğu planlı bir çalışma olduğunu belirtti. Oğan, sürecin yalnızca Türkiye'yi değil, bölgedeki milis yapılanmaları, devlet dışı silahlı grupları ve vekil güçleri de kapsayan bir perspektife sahip olduğunu ifade etti.

"Bu çalışma bölgesel istikrarı, refahı, huzuru, ekonomik kalkınmanın ve gelişmenin önünü açacak bir çalışmanın da esasını teşkil etmektedir" diye konuştu.

Köroğlu: Türkiye Yüzyılı vizyonu milli politikalara fırsat sunuyor

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, Türkiye Yüzyılı vizyonunun Türkiye Cumhuriyeti'nin milli politikaları açısından önemli fırsatlar sunduğunu söyledi. Dünyada yeni bir düzenin oluştuğunu belirten Köroğlu, Türkiye'nin bu süreçte hak ettiği konumda temsil edilmesinin Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde yürütülen çalışmalarla mümkün olduğunu ifade etti.

Programın açılış konuşmasını Nevşehir Valisi Hüseyin Kök yaptı. Devletin milletin bağımsızlığını ve ülkenin bölünmez bütünlüğünü korumayı hedeflediğini belirten Kök, "Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz bu şekilde daha da kuvvetlenecektir. Böylece vatandaşlarımızın huzuru, refahı ve mutluluğu bir kez daha devletimizin teminatı altına alınmış olacaktır" dedi.

Programda Türkiye'nin terörle mücadelesi, milli birlik ve beraberlik, bölgesel gelişmeler ve sürecin hukuki boyutu ele alındı. Buluşmaya protokol üyeleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, sendika temsilcileri ve akademisyenler katıldı.