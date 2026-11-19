Tourneo Courier Blackline’ın iç mekanı hem estetik hem de ileri teknoloji unsurlarını bir araya getiriyor. Titanium donanımından ilham alınarak geliştirilen ön koltukların başlıklarında serinin imzasını taşıyan Blackline logosu yer alıyor. Koltuklar, başlıklar ve kol dayama alanlarında kullanılan gövde rengi dekoratif dikişler kabine özgün bir hava katarken ön paneldeki dekoratif alanda da aynı tonda özel boya uygulaması dikkat çekiyor.Kabinde modern bilgi-eğlence deneyimi sunan 8 inçlik dokunmatik ekranlı SYNC 4 sistemi ve sürücünün karşısındaki dijital gösterge paneli, standart olarak yer alıyor. Direksiyon üzerinden müzik sistemi kontrolü ve akıllı telefon entegrasyonu yolculukları daha keyifli hale getiriyor. Tourneo Courier Blackline’da,dijital klima ve yağmur sensörlü otomatik ön cam silecekleri de standart sunularak günlük sürüş konforu artırılıyor. 125 PS güç üreten 1,0 litrelik benzinli motora sahip araç, otomatik şanzımanıyla (A/T) hem şehir içinde hem de uzun yolda akıcı ve konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor.Güvenlik tarafında ise Çarpışma Önleme Yardımcısı, Şerit Takip Sistemi, Hız Kontrol Sistemi ve Akıllı Hız Yardımı, Trafik İşareti Tanıma, Arka Park Sensörü ve ESP gibi zengin aktif sürüş destek sistemleri standart olarak kullanıcılara eşlik ediyor. Fiyat ve donanım dengesi bakımından Deluxe ile Titanium paketleri arasında yer alan yeni Ford Tourneo Courier Blackline, sınırlı üretimiyle kendi sınıfında fark arayan müşteriler için cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor.